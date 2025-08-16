‘Vai me prender? Vou virar mártir evangélico’, desafia Malafaia, alvo da PF

O pastor Silas Malafaia disparou contra o ministro Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira, 15, após saber que passou a ser investigado pela Polícia Federal nos inquéritos contra o clã Bolsonaro e sobre a escalada de ataques ao Supremo Tribunal Federal. “Quanto mais o cara vem, mais pesado eu fico, porque eu não tenho medo desses caras”, afirmou o líder evangélico, em entrevista ao PlatôBR.

Integrante da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Malafaia publicou vídeos atacando as apurações e o processo contra Jair Bolsonaro, que vai a julgamento em duas semanas por tentativa de golpe de Estado. “A temperatura está subindo, né amigo? O negócio está esquentando com muita força”, continuou.

Malafaia tem organizado protestos em apoio a Bolsonaro. Na entrevista, afirmou que a resposta ao julgamento virá no Sete de Setembro: “Vai ser de arregaçar”. Sobre o risco de prisão, ele desafiou PF e Moraes. “Eu não tenho medo de ser preso, rapaz. Eu estou rindo. Vai me prender? Vou virar mártir evangélico, pô.”

A seguir, principais trechos da entrevista.

Como o senhor recebeu a notícia de que a PF incluiu o senhor em investigação ?

Rapaz, quem deu a notícia para mim foi a Globo News. A GloboNews é que recebeu a informação, e você sabe que é a imprensa oficial de Alexandre Moraes, da Polícia Federal, certo? O André Mendonça fez questionamentos ao presidente da Corte, ao Gilmar [ministro Gilmar Mendes] sobre a questão…

Qual foi a resposta que ele ouviu?

Não, ele falou com eles e eu não sei a resposta, só sei que ele falou com esses caras… Mas ele disse “vocês estão tornando o pastor Silas Malafaia unanimidade no mundo evangélico, colocando todo mundo evangélico contra o STF”. Porque eu não sou uma unanimidade. Ninguém é unanimidade, correto? Eu tenho certa influência, mas não sou o dono da cocada do mundo evangélico. Eu sou talvez o mais bocudo, o que mais fala, que mais se posiciona. Mas eu não sou o único, pô. Mas esses caras me colocam como vítima, porque é uma covardia sem tamanho nessa porcaria, que fica até ridículo, o cara me incluir, certo? E uma coisa que… pô.

O senhor sabe os argumentos para investigá-lo?

Se eu sei por quê? Há quatro anos eu bato pesado, como ninguém, em Alexandre de Moraes.

Mas por que nesse momento?

Porque a temperatura está subindo, né amigo? O negócio está esquentando com muita força. Então, o cara, como quem diz assim: “Ó, vou dar uma nele para ver se ele fica quieto”. Só que, meu amigo, isso tem efeito rebote para mim. Quanto mais o cara vem, mais pesado eu fico. Eu não tenho medo de ser preso, rapaz. Eu estou rindo. Vai me prender? Vou virar mártir evangélico, pô. Vou virar herói evangélico. Eu vou continuar batendo fundo em toda essa safadeza de perseguição política. Ele [Moraes] é de fato o maior criminoso, quer destruir o Estado Democrático de Direito. Como é que você institui o crime de opinião no Estado Democrático de Direito? Isso não existe! Então vamos embora, vamos para o pau.

Isso vai mudar sua programação nas duas semanas antes do julgamento?

Não muda nada, rapaz. Não muda nada. Continuo fazendo a mesma coisa. Já soltei um segundo vídeo hoje, segunda-feira é outro sarrafo e vamos embora. Não muda nada.

Alguma manifestação para os próximos dias ?

Sete de Setembro. Vai ser de arregaçar, essa. Em todo o Brasil e na Avenida Paulista, a partir das 14 horas.