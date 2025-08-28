Lula diz que Zema é 'falso humilde' e que sondou Pacheco para disputa em MG

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disparou nesta quinta-feira (28/8) contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o chamou de “falso humilde”. A fala ocorreu na véspera de uma viagem do petista à cidade mineira de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e dias após o lançamento da pré-candidatura de Zema à Presidência da República.

Lula comentou ainda que o atual governador não pagou a dívida do estado com a União, como fez seu antecessor, o petista Fernando Pimentel. O chefe do Executivo também confirmou ter sondado o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para concorrer ao governo mineiro em 2026

“Eu não faço distinção a nenhum governador. Nem ao de Santa Catarina (Jorginho Mello), que me ataca todo dia, nem ao Zema, que mente. Porque o Zema é o falso humilde”, respondeu ao ser questionado sobre a relação com o governador mineiro durante entrevista ao programa Balanço Geral MG, da TV Record.

“Quando Zema aparece nas redes dele comendo uma banana com casca, ele poderia ter sido mais radical, comer um abacaxi com casca. Ou comer uma jaca com casca. Seria muito melhor para ele mostrar, sabe, a bobagem que ele tentou passar para o povo. Ele é um falso humilde, ele tenta vender uma humildade que ele não tem”, emendou.

O presidente Lula fez referência a um vídeo publicado por Zema em fevereiro deste ano, no qual o governador comeu uma banana com casca para criticar a alta do preço dos alimentos que ocorreu na época.

O gestor mineiro lançou sua pré-candidatura à Presidência pelo Novo em 16 de agosto. Ele é um dos governadores de direita, assim como Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ronaldo Caiado (União), que almejam ser sucessores de Jair Bolsonaro (PL) como expoentes da direita — já que o ex-presidente está inelegível.

“Ele (Zema) tenta descaracterizar a honradez do povo de Minas Gerais tentando essa falsa humildade, vendendo coisa que não tem. Oito anos falando mal do Pimentel, sem explicar a verdade”, disse ainda o presidente Lula.

“O seu Zema pegou o Estado sem pagar a dívida e aí começou a dizer que era competente, que o Pimentel não era competente” acrescentou ainda. Segundo o petista, o antecessor de Zema fez uma gestão falha porque se dedicou ao pagamento da dívida mineira com a União, que está hoje em quase R$ 180 bilhões.

Lula estará amanhã em Contagem para anunciar duas novas estações de metrô e a expansão das linhas na cidade, com investimento de R$ 1 bilhão, e para anunciar projetos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Zema não vai participar do evento. Em março, quando o presidente e o governador mineiro subiram juntos no palco em uma fábrica da Stellantis, em Betim, Zema fez uma série de críticas a Fernando Pimentel, o que incomodou Lula e outros petistas.

Durante a entrevista, Lula também respondeu sobre a possibilidade de lançar o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como seu candidato ao governo de Minas Gerais.

“Eu acho que o Pacheco é hoje a figura pública de Minas Gerais mais respeitada. Por isso eu acho que ele está altamente qualificado a ser candidato a que ele quiser”, afirmou o presidente.

“Eu já sondei, mas ainda não firmei nada com ele. Eu acho que o Pacheco está se convencendo de que todos nós seres humanos temos que construir uma causa na nossa vida”, acrescentou.