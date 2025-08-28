Atlas: Lula empata com Tarcísio e Michelle e ganha de Zema
Em projeções de segundo turno, Lula venceria Zema, Caiado, Ratinho Jr. e Eduardo Leite. Petista também empata com Bolsonaro, que está inelegível
compartilheSiga no
A mais recente pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2026, realizada pela Atlas/Intel e divulgada nesta quinta-feira (28/8), aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em simulação de eventual segundo turno.
O cenário se repete quando a disputa é com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, portanto não pode concorrer as eleições.
- Cleitinho lidera a disputa pelo governo de Minas, aponta pesquisa
- Pesquisa: aprovação do governo Zema cai
Nos cenários testados pelo instituto, Lula tem uma intenção de voto de 46,6% contra 48,4% de Tarcísio de Freitas, uma diferença de apenas 1,8 ponto percentual, que configura empate técnico. Já no confronto com Michelle Bolsonaro, o petista aparece com 48,8% das intenções de voto, contra 47,9% da ex-primeira-dama, também dentro da margem de erro.
Leia Mais
O instituto também avaliou uma simulação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar de não poder concorrer, Bolsonaro aparece numericamente empatado com Lula, ambos com 48,3% das intenções de voto.
Lula leva vantagem contra outros candidatos
Embora enfrente empates técnicos com os principais nomes do bolsonarismo, Lula aparece com vantagem sobre outros possíveis adversários.
- Contra Romeu Zema (Novo): O presidente Lula venceria o governador de Minas Gerais por 47,1% a 40,9%.
- Contra Ronaldo Caiado (União Brasil): Lula alcança 46,7% contra 40,3% do governador de Goiás.
- Contra Ratinho Jr. (PSD): O atual presidente teria 46,9% contra 41,1% do governador do Paraná.
- Contra Eduardo Leite (PSD): Neste cenário, Lula teria 47,2% contra 24,9% do governador do Rio Grande do Sul.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Como está a definição para as eleições de 2026?
- Romeu Zema lançou sua pré-candidatura à Presidência da República neste mês;
- Um dos seus desafios é nacionalizar seu nome, ainda pouco conhecido fora dos limites de Minas Gerais;
- Ele tenta se consolidar como alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível;
- Na disputa pela sucessão de Bolsonaro, outros nomes da direita e extrema direita estão no tabuleiro;
- Assim como Zema, Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, já se lançou como pré-candidato à Presidência;
- Ratinho Júnior (PSD-PR) e Eduardo Leite (PSD-RS), respectivamente governadores do Paraná e Rio Grande do Sul, já se colocaram à disposição do partido;
- Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também são cotados para a disputa, mas ainda não oficializaram uma possível candidatura;