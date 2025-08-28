Atlas: Lula empata com Tarcísio e Michelle e ganha de Zema

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A mais recente pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2026, realizada pela Atlas/Intel e divulgada nesta quinta-feira (28/8), aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em simulação de eventual segundo turno.

O cenário se repete quando a disputa é com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, portanto não pode concorrer as eleições.

Nos cenários testados pelo instituto, Lula tem uma intenção de voto de 46,6% contra 48,4% de Tarcísio de Freitas, uma diferença de apenas 1,8 ponto percentual, que configura empate técnico. Já no confronto com Michelle Bolsonaro, o petista aparece com 48,8% das intenções de voto, contra 47,9% da ex-primeira-dama, também dentro da margem de erro.

O instituto também avaliou uma simulação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar de não poder concorrer, Bolsonaro aparece numericamente empatado com Lula, ambos com 48,3% das intenções de voto.

Lula leva vantagem contra outros candidatos

Embora enfrente empates técnicos com os principais nomes do bolsonarismo, Lula aparece com vantagem sobre outros possíveis adversários.

Contra Romeu Zema (Novo) : O presidente Lula venceria o governador de Minas Gerais por 47,1% a 40,9%.

: O presidente Lula venceria o governador de Minas Gerais por 47,1% a 40,9%. Contra Ronaldo Caiado (União Brasil) : Lula alcança 46,7% contra 40,3% do governador de Goiás.

: Lula alcança 46,7% contra 40,3% do governador de Goiás. Contra Ratinho Jr. (PSD) : O atual presidente teria 46,9% contra 41,1% do governador do Paraná.

: O atual presidente teria 46,9% contra 41,1% do governador do Paraná. Contra Eduardo Leite (PSD): Neste cenário, Lula teria 47,2% contra 24,9% do governador do Rio Grande do Sul.

Como está a definição para as eleições de 2026?

lançou sua pré-candidatura à Presidência da República neste mês; Romeu Zemaneste mês;

Um dos seus desafios é nacionalizar seu nome, ainda pouco conhecido fora dos limites de Minas Gerais;

Ele tenta se consolidar como alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível;

Na disputa pela sucessão de Bolsonaro, outros nomes da direita e extrema direita estão no tabuleiro;

Assim como Zema, Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, já se lançou como pré-candidato à Presidência ;

; Ratinho Júnior (PSD-PR) e Eduardo Leite (PSD-RS), respectivamente governadores do Paraná e Rio Grande do Sul, já se colocaram à disposição do partido;

(PSD-RS), respectivamente governadores do Paraná e Rio Grande do Sul, já se colocaram à disposição do partido; Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também são cotados para a disputa, mas ainda não oficializaram uma possível candidatura;

Confira a pesquisa na íntegra