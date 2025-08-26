Zema sobre moradores de rua: 'Criando verdadeiros chiqueiros humanos'

O governador Romeu Zema (Novo) proferiu outra declaração polêmica sobre moradores em situação de rua durante entrevista ao programa Roda Viva na noites dessa segunda-feira (25/8). Em entrevista à BBC, no início do mês, o governador comparou os moradores de rua à carros abandonados e que precisam ser guinchados. O governador mineiro foi questionado sobre a declaração e, ao responder, disparou: "Nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas cidades do Brasil".

Zema chegou a minimizar a declaração da entrevista anterior, dizendo que "pessoas não se guincha", mas voltou a defender a retirada dos moradores sem-teto das ruas. O tema acabou se estendendo pela pergunta seguinte, e o governador deu mais uma declaração polêmica.

"Esse pessoal de direitos humanos, que fala tanto que são os protetores dessas pessoas [em situação de rua], eles deveriam fazer uma placa na porta da casa deles e falar: 'sem-tetos, acampem aqui na porta da minha casa'", afirmou o chefe do Executivo mineiro. Logo em seguida, Zema acrescentou que moradores de rua "só causam perturbação".

Por fim, Zema culpou o Planalto pelo aumento da população sem-teto, afirmando que o governo federal fechou os olhos para esse problema. Para ele, precisa existir uma "solução central". No entanto, não deu pistas do que poderia ser essa solução.

Pré-candidato à presidência

Essa é a primeira vez que Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República na disputa de 2026, participa do programa Roda Viva.

O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país dando entrevistas para diversos veículos e buscando se aproximar do empresariado, o desafio é buscar nacionalizar seu nome, pouco conhecido fora dos limites do Estado.

Zema vem buscando consolidar sua figura como uma alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Concorrem com ele como nomes da direita e extrema direita os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Os jornalistas que participam do programa são a colunista do Estado de Minas, Bertha Maakaroun; o coordenador de Política do Estadão, Ricardo Corrêa; a repórter do Valor Econômico, Cibelle Bouças; o editor do Painel da Folha de S.Paulo, Fábio Zanini; e a analista de política da CNN Brasil, Edilene Lopes.