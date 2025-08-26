Zema sobre tarifaço: 'Tem a ver com Lula, não com Bolsonaro'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), alegou que a melhora na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se deve a um entendimento errado sobre a responsabilidade das tarifas aplicadas pelo presidente norteamericano Donald Trump.

"Tem muito a ver com esse contexto do tarifaço que foi vendido pra população que não tem a ver com ele e, sim, com Bolsonaro, ao longo do tempo isso vai ficar esclarecido", afirmou o mineiro, que anteriormente disse que Lula busca seguir o caminho da Venezuela e que isso justifica a aplicação das sanções ao Brasil.

Zema também afirmou que os bons números que a economia vêm apresentando são inflados artificialmente e que não são sustentáveis a médio prazo.

"Os bons números que ele [governo Lula] tem colhido, é porque ele está aplicando anabolizantes na economia brasileira. A economia brasileira está muito mais inchando do que crescendo. Vamos ver nos próximos meses o desfecho disso. É só questão de tempo, se é mais seis meses, mais doze meses, mas em algum momento, este crescimento tão vangloriado pelo governo, não é sustentável", garantiu o governador. O governador não explicou como os resultados são "inchados".

Apesar das falas de Zema, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) arrogou para si a responsabilidade da aplicação das tarifas de 50% que Trump impôs aos produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos e celebrou a medida. O parlamentar, filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), defende que as sanções só serão discutidas caso seja aprovada a anistia irrestrita aos envolvidos na trama golpista que visavam manter Bolsonaro na Presidência.

Eleições 2026



Essa é a primeira vez que Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República na disputa de 2026, participa do programa Roda Viva.

O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país dando entrevistas para diversos veículos e buscando se aproximar do empresariado, o desafio é buscar nacionalizar seu nome, pouco conhecido fora dos limites do Estado.

Zema vem buscando consolidar sua figura como uma alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Concorrem com ele como nomes da direita e extrema direita os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Os jornalistas que participam do programa são a colunista do Estado de Minas, Bertha Maakaroun; o coordenador de Política do Estadão, Ricardo Corrêa; a repórter do Valor Econômico, Cibelle Bouças; o editor do Painel da Folha de S.Paulo, Fábio Zanini; e a analista de política da CNN Brasil, Edilene Lopes.