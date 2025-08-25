Assine
TENTATIVA DE GOLPE

Zema não vê atentado à democracia: 'Não tivemos nada de confronto'

Apesar das imagens de agressões e uso de bombas, Zema afirmou no Roda Viva que não houve tiro e que esse confronto não caracteriza uma tentativa de golpe

Thiago Bonna
25/08/2025 23:03

Governador de Minas Gerais e pré-candidato ao Palácio do Planalto Romeu Zema é o entrevistado desta segunda-feira no Roda Viva
Governador de Minas Gerais e pré-candidato ao Palácio do Planalto Romeu Zema é o entrevistado desta segunda-feira no Roda Viva crédito: Reprodução/TV Cultura

O governador Romeu Zema (Novo) defendeu nesta segunda-feira (25/8) a anistia às pessoas que tentaram um golpe de Estado e praticaram atos de depredação na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Para o pré-candidato à Presidência, os confrontos do evento não caracterizam uma tentativa de golpe.

"Ninguém deu tiro, mas não tivemos nada de confronto que caracterizasse um golpe", afirmou o mineiro, após o jornalista Ricardo Corrêa recordar que houve uma escalada de eventos que culminaram no 8 de janeiro, inclusive com os manifestantes agredindo policiais com barras de ferro, estourando bombas e depredando as sedes dos Três Poderes.

Zema ainda justificou sua posição alegando que não houve apoio de Forças Armadas e milícias.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e integrantes do primeiro escalão do seu governo chegaram a se reunir com os comandantes das Forças Armadas para buscar apoio a tentativa de golpe, mas dois deles, o brigadeiro Baptista Júnior e o general Freire Gomes, não apoiaram a aventura golpista, que só foi apoiada pelo almirante Almir Garnier.

De olho em 2026

Essa é a primeira vez que Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República na disputa de 2026, participa do programa Roda Viva.

O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país dando entrevistas para diversos veículos  e buscando se aproximar do empresariado, o desafio é buscar nacionalizar seu nome, pouco conhecido fora dos limites do Estado.

Zema vem buscando consolidar sua figura como uma alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Concorrem com ele como nomes da direita e extrema direita os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Os jornalistas que participam do programa são a colunista do Estado de Minas, Bertha Maakaroun; o coordenador de Política do Estadão, Ricardo Corrêa; a repórter do Valor Econômico, Cibelle Bouças; o editor do Painel da Folha de S.Paulo, Fábio Zanini; e a analista de política da CNN Brasil, Edilene Lopes.

