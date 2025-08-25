Zema sobre Bolsonaro: 'Minha vinculação não é tão grande'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O governador Romeu Zema (Novo) negou que seja alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e argumentou que nunca foi filiado ao mesmo partido que o líder de extrema-direita.

"Na campanha de 2018, eu caminhei de um lado e Bolsonaro de outro. Em 2022, a mesma coisa, exceto no segundo turno, quando eu já estava reeleito e o apoiei. Nunca fui do mesmo partido dele", afirmou em entrevista ao programa Roda Viva nesta segunda-feira (25/8).

Apesar da fala do mineiro, em 2018, Zema chegou a pedir, ainda no primeiro turno, votos para Bolsonaro e para João Amoêdo. No último debate televisivo, Zema usou as considerações finais para pedir votos para Bolsonaro. Já no segundo turno, contra Antonio Anastasia, então no PSDB, ele chegou a usar camisas com "Bolsozema" e a repetir o bordão bolsonarista "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

"Em 2022, ele [Bolsonaro] apoiou um outro candidato ao governo de Minas. Essa minha vinculação com ele não é tão grande quanto alguns alardeiam", continuou o mineiro em sua resposta.

Contudo, apesar do senador Carlos Viana, hoje no Podemos e à época no PL, ter saído candidato pelo mesmo partido de Bolsonaro, o ex-presidente sinalizou apoio a Zema durante o pleito eleitoral. Zema foi reeleito no primeiro turno e, coordenou a campanha de Bolsonaro no segundo turno em Minas.

Zema argumentou que o que une os dois é a defesa de um Estado mais leve, combate à corrupção, valorização da família e ser cristão.

Nacionalização do nome

Essa é a primeira vez que Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República na disputa de 2026 participa do programa Roda Viva.

O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país dando entrevistas para diversos veículos e buscando se aproximar do empresariado, o desafio é buscar nacionalizar seu nome, pouco conhecido fora dos limites do Estado.

Zema vem buscando consolidar sua figura como uma alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Concorrem com ele como nomes da direita e extrema direita os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Os jornalistas que participam do programa são a colunista do Estado de Minas, Bertha Maakaroun; o coordenador de Política do Estadão, Ricardo Corrêa; a repórter do Valor Econômico, Cibelle Bouças; o editor do Painel da Folha de S.Paulo, Fábio Zanini; e a analista de política da CNN Brasil, Edilene Lopes.