Ex-ministro de Bolsonaro pede brasileiros de preto durante julgamento

O ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicações da Presidência, Fabio Wajngarten, sugeriu que os brasileiros usem preto durante a semana como forma de protesto contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que começa nesta terça-feira (1/9) no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Que tal todos vestirem preto a semana toda? Forma de demonstrarmos o LUTO da DEMOCRACIA do Brasil. Vamos pra cima, Venceremos!”, disse.

O ex-presidente e outras sete pessoas são réus por tentativa de golpe de Estado na ação criminal que será julgada na Primeira Turma. Eles fazem parte do chamado “núcleo crucial” de uma suposta organização criminosa que teria tentado reverter o resultado das eleições de 2022, vencidas pelo presidente Lula (PT). Eles negam as acusações.

Além de Bolsonaro, três generais do Exército sentam no banco de réus: o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno; o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira; e o ex-ministro da Casa Civil, Braga Netto. O ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, também será julgado.

O julgamento começa pela manhã com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, seguido da acusação pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a sustentação oral das defesas por até uma hora cada. Finalizadas as manifestações, os ministros devem votar pela condenação ou absolvição dos réus.

O primeiro voto é de Moraes, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente da Turma, Cristiano Zanin. A decisão ocorre pela maioria simples dos votos. A expectativa é que a sentença seja proferida no dia 12.