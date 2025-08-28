Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Zema rebate Lula e dispara: 'O agiota vem cobrar'

Presidente afirmou que o governador é 'falso humilde'. Zema respondeu que 'humildade de verdade é honrar compromissos'

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
28/08/2025 19:58 - atualizado em 28/08/2025 21:10

compartilhe

Siga no
x
Romeu Zema lançará sua pré-candidatura à Presidência em 16 de agosto
Romeu Zema voltou a usar as Redes Sociais para criticar o governo federal crédito: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A.PRESS

O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais para rebater as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na manhã desta quinta-feira (28/8), véspera de uma visita oficial à cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o presidente chamou o governador mineiro de "falso humilde".

Em resposta ao petista, Zema disparou: "o Lula me ataca de novo, mas o mineiro não esquece, foi o PT que destruiu Minas, e eu que tive de arrumar a lambança, a bagunça". O governador prossegue: "o PT deixou dívida em todo canto, servidor sem receber, banco no vermelho, prefeituras quebradas, remédio faltando e até merenda estragada para os alunos".


O governador também comentou sobre os débitos do estado. "Eu assumi Minas, paguei as dívidas e resolvi. Eu arrumei a casa e limpei a sujeira que eles deixaram". No entanto, a dívida de Minas, incluindo os débitos com a União, cresceu 51,3% desde janeiro de 2020, quando Zema iniciou o primeiro mandato. 

Leia Mais

Zema culpou Lula pela dívida e ainda aproveitou para fazer um ataque direto: "Agora, o agiota vem cobrar". O governador ainda afirmou que "humildade de verdade é honrar compromissos, é pagar o que deve, é respeitar o povo". 

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Por fim, Zema, que já confirmou que disputará as eleições presidenciais em 2026, concluiu a postagem: "se deu certo em Minas, vai dar certo no Brasil".

Tópicos relacionados:

divida-de-minas eleicoes-2026 lula propag zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay