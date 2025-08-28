Zema rebate Lula e dispara: 'O agiota vem cobrar'

O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais para rebater as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na manhã desta quinta-feira (28/8), véspera de uma visita oficial à cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o presidente chamou o governador mineiro de "falso humilde".

Em resposta ao petista, Zema disparou: "o Lula me ataca de novo, mas o mineiro não esquece, foi o PT que destruiu Minas, e eu que tive de arrumar a lambança, a bagunça". O governador prossegue: "o PT deixou dívida em todo canto, servidor sem receber, banco no vermelho, prefeituras quebradas, remédio faltando e até merenda estragada para os alunos".







O governador também comentou sobre os débitos do estado. "Eu assumi Minas, paguei as dívidas e resolvi. Eu arrumei a casa e limpei a sujeira que eles deixaram". No entanto, a dívida de Minas, incluindo os débitos com a União, cresceu 51,3% desde janeiro de 2020, quando Zema iniciou o primeiro mandato.

Zema culpou Lula pela dívida e ainda aproveitou para fazer um ataque direto: "Agora, o agiota vem cobrar". O governador ainda afirmou que "humildade de verdade é honrar compromissos, é pagar o que deve, é respeitar o povo".

Por fim, Zema, que já confirmou que disputará as eleições presidenciais em 2026, concluiu a postagem: "se deu certo em Minas, vai dar certo no Brasil".