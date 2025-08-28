Assine
DÍVIDA DE MINAS

Simões rebate Lula com ironia: 'Não serve conversa de boteco'

Vice-governador disse que o presidente deveria responder por escrito os questionamentos do estado sobre o interesse da União pela Cemig

Alessandra Mello
28/08/2025 18:31

Simões pede que governo responda por escrito sobre interesse pela Cemig
Simões pede que governo responda por escrito sobre interesse pela Cemig

O vice-governador Mateus Simões (Novo) reagiu com ironia à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a possibilidade de o governo federal aceitar a federalização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para abater a dívida do estado com a União. 

“Queria dizer ao presidente Lula que basta ele responder o ofício que mandamos há mais de 60 dias, perguntando sobre o interesse pela Cemig. Mas não serve ‘conversa de boteco’, tem que ser por escrito, como fizemos há 60 dias. Se tiverem perdido o ofício na bagunça dos ministérios, é só avisar que eu reenvio”, disse o vice-governador, em postagem na rede social.

Lula disse nesta quinta-feira (28/08) , em entrevista à Record, que se a Cemig passar para a administração da União a estatal não será privatizada em seu governo. 

O governo Romeu Zema (Novo) enviou, em 2023, uma Proposta de Emenda à Constituição que facilita o processo de venda das estatais mineiras, entre elas a Cemig, retirando a exigência de um referendo popular para a sua venda e reduzindo o número de votos necessários para que a companhia seja vendida. 

Após a aprovação do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), em dezembro passado, o Parlamento mineiro passou a discutir a possibilidade de, no lugar de privatizar, entregar a estatal para o governo federal para abater parte da dívida do estado com a União e assim reduzir os juros cobrados sobre o débito de cerca de R$ 170 bilhões.

No entanto, a entrega para o governo federal ou a privatização da Cemig segue em banho-maria na ALMG, pois alguns deputados, principalmente os da oposição, acreditam que a federalização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig) pode ser suficiente para obter os recursos necessários para abater os juros da dívida. O estado precisa entregar para o governo federal 20% do total da dívida (cerca de R$ 34 bilhões), por meio da federalização de estatais ou outros ativos, para abater os juros cobrados sobre o débito. 

