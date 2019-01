Zema se reúne com Bolsonaro para discutir renegociação de dívida de Minas com a União

(foto: Governador Romeu Zema/Facebook)

O governador Romeu Zema (Novo) se reuniu na tarde desta quarta-feira (16) com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e com o ministro da Economia Paulo Guedes, em Brasília, para tratar da renegociação da dívida de Minas com a União e investimentos em rodovias mineiras, como as BRs 381 e 262. Foi o primeiro encontro de Zema com Bolsonaro após a posse.Zema afirmou por meio de suas redes sociais que aproveitou o encontro para oferecer ao governo federal apoio para que as reformas da Previdência e Fiscal sejam aprovadas “o mais breve possível”. Participaram do encontro o vice-governador Paulo Brant (Novo) e o secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa.“Estive o dia todo hoje em Brasília para tratar dos interesses de Minas que precisam de soluções imediatas. Tratamos de assuntos como a renegociação da dívida de Minas Gerais com a União, estimada em cerca de R$ 87 bilhões, e investimentos em concessões de rodovias federais que cortam nosso estado, que tem a maior malha rodoviária do Brasil, a exemplo das BRs 381 e 262”, informou Zema.Nesta quinta se encerrou o período de reuniões da equipe do Tesouro Nacional com a equipe das secretarias da Fazenda e de Planejamento para levantar os dados sobre a situação financeira de Minas Gerais. Foi o primeiro passo para um acordo sobre o débito do estado.A intenção do governo de Minas é aderir ao programa de renegociação das dívidas estaduais lançado pelo governo federal em 2017 na tentativa de aliviar os cofres de estados em crise fiscal.A renegociação com a União pode suspender a dívida por três anos e, após esse prazo, o estado que aderir ao plano pode parcelar os débitos por até 20 anos. No entanto, para fazer o acordo o governo de Minas precisará oferecer contrapartidas ao governo federal, como implementação de uma política de teto de gastos e a privatização de órgãos estatais mineiros. Ainda não existe definição sobre quais órgãos seriam privatizados na negociação.O governo de Minas não deu detalhes sobre as discussões com o governo federal sobre investimentos para a BR-381 ou sobre avanço na entrega de trechos para a iniciativa privada.Nesta quarta-feira (16), Bolsonaro sancionou o orçamento federal de 2019 que prevê gastos de R$ 169 milhões na obra de duplicação da Rodovia da Morte.O montante é inferior ao que foi gasto no ano passado e considerado insuficiente para que as obras avancem nos únicos trechos que tem ações em andamento. Caso a obra não receba aditivos ao longo do ano, a duplicação pode ser novamente paralisada.