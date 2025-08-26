Zema descarta ser vice de outro candidato: 'Vou até o fim'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), descartou, nessa segunda-feira (25/8) abrir mão de sua candidatura à Presidência da República em 2026 para compor como vice em uma chapa da direita. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o mineiro afirmou que pretende levar sua pré-campanha “até o fim”.

“Está definido que a campanha vai até o fim. Em toda a minha carreira, tanto no setor privado quanto no setor público, eu sempre fui a pessoa que montou o time, que coordenou”, disse Zema, reforçando que não pretende ocupar papel secundário na corrida eleitoral.

No programa, Zema também disse que seguirá como candidato mesmo em caso de lançamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), outro nome cotado pela direita para 2026. “Vamos trabalhar lado a lado, e no segundo turno, aquele que for, com certeza vai ter o apoio”, afirmou.

Zema relatou ainda que ouviu do próprio Tarcísio a disposição de disputar a reeleição em São Paulo, em vez de se arriscar na corrida presidencial. Para o mineiro, a eventual saída do paulista poderia abrir caminho para uma vitória da esquerda no maior colégio eleitoral do país.

“Acho que a grande questão é ter um nome à altura dele em São Paulo e sujeito a perder o principal estado do Brasil, talvez até para a esquerda, se ele não pleitear a reeleição. É um risco do partido dele. Não sei qual nome poderia ter a aceitação tão elevada no estado de São Paulo, mas em política tudo é possível”, avaliou.

A entrada de Zema na disputa pelo Palácio do Planalto, que tenta se posicionar como antagonista à gestão petista, redesenhou o tabuleiro da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governador mineiro busca se consolidar como alternativa viável ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, e intensifica sua agenda pelo país com entrevistas e encontros com setores empresariais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Zema no Roda Viva