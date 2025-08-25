Zema sobre falta de transparência de isenções: 'outros estados não mostram'

Convidado do Programa Roda Viva, da TV Cultura, o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) se esquivou de uma pergunta feita pela jornalista Bertha Maakaroun, do Estado de Minas, sobre a transparência de isenção de impostos a empresas instaladas no estado. Tais isenções subiram de R$ 7,9 bilhões, em 2019, para R$ 25,2 bilhões, de acordo com a projeção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026.

"Pouquíssimos estados, nós verificamos, deram essa transparência de isenções fiscais", disse Zema. "No dia em que todos mostrarem, Minas vai estar junto". O governador disse ainda que, no momento, não divulgará os dados para "não prejudicar Minas Gerais".

Bertha Maakaroun lembrou que o último mês de maio, o vice-governador Mateus Simões (Novo) havia se comprometido, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a divulgar esses dados, que, porém, foram mantidos em sigilo.

O chefe do Executivo justificou o aumento com a instalação de novas indústrias em Minas Gerais, como nos ramos de cervejaria e de geração sustentável de energia. Segundo Zema, não há novas modalidades de isenções, e sim mais empresas que se instalam no estado e aproveitam das isenções que já existem."Nós não criamos nenhuma isenção fiscal nova", afirmou.

Pré-candidato à presidência

Essa é a primeira vez que Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República na disputa de 2026, participa do programa Roda Viva.

O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país dando entrevistas para diversos veículos e buscando se aproximar do empresariado, o desafio é buscar nacionalizar seu nome, pouco conhecido fora dos limites do Estado.

Zema vem buscando consolidar sua figura como uma alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Concorrem com ele como nomes da direita e extrema direita os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Os jornalistas que participam do programa são a colunista do Estado de Minas, Bertha Maakaroun; o coordenador de Política do Estadão, Ricardo Corrêa; a repórter do Valor Econômico, Cibelle Bouças; o editor do Painel da Folha de S.Paulo, Fábio Zanini; e a analista de política da CNN Brasil, Edilene Lopes.