Assine
overlay
Início Política
POSTULANTES

Zema minimiza críticas da família Bolsonaro: 'Já fui xingado de tudo'

Durante entrevista ao programa Roda Viva, governador foi lembrado que Carlos Bolsonaro chamou presidenciáveis da direita de 'ratos'

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
25/08/2025 23:38 - atualizado em 25/08/2025 23:39

compartilhe

Siga no
x
Governador Romeu Zema em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura
Romeu Zema se confundiu ao pronunciar a palavra "belicoso' crédito: Reprodução

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) minimizou novamente a crítica do filho ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro. Durante a resposta no programa Roda Viva, o pré-candidato à Presidência se confundiu com um termo quando respondia sobre a concessão de anistia a Bolsonaro. 

Zema respondia a uma pergunta sobre uma possível divisão entre presidenciáveis do campo da direita, com o lançamento de pré-candidaturas de candidatos de diferentes partidos. O jornalista Fábio Zanini lembrou que, recentemente, o vereador Carlos Bolsonaro (PL) chamou os governadores que postulam o Planalto de "ratos". 

"Esses comentários, na minha opinião, foram comentários infelizes, ali, no calor do momento", minimizou o governador, que afirmou ainda de "solidarizar" com a família Bolsonaro. "Eu já fui xingado de tudo; o que me interessa é o que eu sou", complementou o governador. 

Por fim, Zema disse: "eu não sou uma pessoa beliscosa (sic)", em uma gafe envolvendo a palavra "belicoso". De acordo com o dicionário Houaiss, esse termo designa indivíduos "que têm, inclinação para a guerra, para o combate".  A expressão "beliscosa" não existe. 

Leia Mais

Nacionalização do nome

Essa é a primeira vez que Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República na disputa de 2026, participa do programa Roda Viva.

O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país dando entrevistas para diversos veículos  e buscando se aproximar do empresariado, o desafio é buscar nacionalizar seu nome, pouco conhecido fora dos limites do Estado.

Zema vem buscando consolidar sua figura como uma alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Concorrem com ele como nomes da direita e extrema direita os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Os jornalistas que participam do programa são a colunista do Estado de Minas, Bertha Maakaroun; o coordenador de Política do Estadão, Ricardo Corrêa; a repórter do Valor Econômico, Cibelle Bouças; o editor do Painel da Folha de S.Paulo, Fábio Zanini; e a analista de política da CNN Brasil, Edilene Lopes.

Tópicos relacionados:

bolsonaro carlos-bolsonaro eleicoes-2026 presidencia romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay