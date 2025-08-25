Zema minimiza críticas da família Bolsonaro: 'Já fui xingado de tudo'

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) minimizou novamente a crítica do filho ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro. Durante a resposta no programa Roda Viva, o pré-candidato à Presidência se confundiu com um termo quando respondia sobre a concessão de anistia a Bolsonaro.

Zema respondia a uma pergunta sobre uma possível divisão entre presidenciáveis do campo da direita, com o lançamento de pré-candidaturas de candidatos de diferentes partidos. O jornalista Fábio Zanini lembrou que, recentemente, o vereador Carlos Bolsonaro (PL) chamou os governadores que postulam o Planalto de "ratos".

"Esses comentários, na minha opinião, foram comentários infelizes, ali, no calor do momento", minimizou o governador, que afirmou ainda de "solidarizar" com a família Bolsonaro. "Eu já fui xingado de tudo; o que me interessa é o que eu sou", complementou o governador.

Por fim, Zema disse: "eu não sou uma pessoa beliscosa (sic)", em uma gafe envolvendo a palavra "belicoso". De acordo com o dicionário Houaiss, esse termo designa indivíduos "que têm, inclinação para a guerra, para o combate". A expressão "beliscosa" não existe.

Nacionalização do nome

Essa é a primeira vez que Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República na disputa de 2026, participa do programa Roda Viva.

O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país dando entrevistas para diversos veículos e buscando se aproximar do empresariado, o desafio é buscar nacionalizar seu nome, pouco conhecido fora dos limites do Estado.

Zema vem buscando consolidar sua figura como uma alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Concorrem com ele como nomes da direita e extrema direita os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Os jornalistas que participam do programa são a colunista do Estado de Minas, Bertha Maakaroun; o coordenador de Política do Estadão, Ricardo Corrêa; a repórter do Valor Econômico, Cibelle Bouças; o editor do Painel da Folha de S.Paulo, Fábio Zanini; e a analista de política da CNN Brasil, Edilene Lopes.