MACAÚBA

Lula: "Não cabe ao Brasil ficar deitado em berço esplêndido"

O presidente reforçou a necessidade de o país buscar novos mercados para comercialização e desenvolvimento de produtos nacionais

Luiz Ribeiro
Thiago Bonna
Luiz Ribeiro
Repórter
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
29/08/2025 21:23 - atualizado em 29/08/2025 21:25

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da inauguração de centro de tecnologia e inovação agroindustrial voltado ao desenvolvimento e à produção de Combustível Sustentável de Aviação
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da inauguração de centro de tecnologia e inovação agroindustrial voltado ao desenvolvimento e à produção de Combustível Sustentável de Aviação crédito: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (29/8), para a inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial da Acelen Renováveis e destacou que o Brasil deve buscar autonomia para abrir mercados para seus produtos.

Em meio à conturbada relação com os Estados Unidos, que aplicaram uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados, Lula reforçou a necessidade de o país buscar novos mercados para comercialização e desenvolvimento de produtos nacionais.

“Cabe ao Brasil não ficar deitado em berço esplêndido esperando que alguém venha nos procurar. Somos nós que temos que ser ousados e ir lá fora vender o que a gente pode vender”. É esse o desafio que a Acelen está fazendo no Brasil”, disse o presidente, mencionando a empresa que recebe investimentos dos Emirados Árabes Unidos.

O presidente destacou os diversos encontros que vem realizando com líderes europeus, africanos e, principalmente, da China, Índia e México, visando a abertura de novos mercados.

"O Brasil será o campeão mundial nessa transição energética. Temos mais de 40 milhões de hectares de terras degradadas que podemos recuperar produzindo outras coisas que não aquilo que já plantamos", afirmou.

A estimativa do governo federal é que 180 mil hectares de áreas degradadas em Minas Gerais e na Bahia sejam recuperados apenas com a plantação de macaúba, palmeira brasileira, e que a produção alcance cerca de 1 milhão de toneladas de frutos frescos por ano.

"Os 20% que vão plantar são os pequenos produtores rurais que passavam necessidade nesse país e vão receber salário. Enquanto as plantas não derem a primeira colheita, eles vão receber o pró-labore", afirmou o presidente, destacando que a produção visa priorizar o pequeno produtor e a agricultura familiar. A fábrica no Norte de Minas vai realizar pesquisas e desenvolver Combustível Sustentável de Aviação, como alternativa ao querosene de aviação, e Diesel Verde.

Programas do governo voltados à educação, à inclusão de pessoas no mercado de trabalho e à melhoria da qualidade de vida da população brasileira foram lembrados pelo presidente, que afirmou que o país não irá desperdiçar oportunidades como fez no século passado.

"Esse país não vai jogar fora o século XXI, como jogou o século XX. Esse país vai voltar a investir na universidade", vaticinou, destacando a formação de engenheiros, físicos e o desenvolvimento de carreiras voltadas à área tecnológica.

Acompanharam o presidente em sua agenda os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania); o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG); o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB); o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Antonio Ricardo Alvarez Alban; além de deputados federais e estaduais.

Quem é foi a primeira esposa de Lula?

Em sua fala, o presidente Lula recordou sua relação afetiva com Montes Claros e com o Norte de Minas Gerais, terra de sua primeira esposa.

"Tenho uma relação histórica com esta cidade. A minha primeira mulher era uma mineira de Montes Claros que morreu no parto, dois anos depois de casada. Significa que eu tenho uma relação íntima com Montes Claros", recordou o petista.

Maria de Lourdes da Silva, que se casou com o petista em 1969, morreu em 1971 durante um parto de emergência. O filho dele também não sobreviveu.

Lula aprovou Lei do Combustível do Futuro

Em 2024, Lula aprovou a Lei do Combustível do Futuro, que busca desenvolver o mercado e o uso de biocombustíveis para alcançar as metas obrigatórias de redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente na aviação. A legislação visa estimular empresas privadas a investir no uso de soja, palma, etanol, além da macaúba, no desenvolvimento de combustíveis.

Enquanto os combustíveis fósseis usados na aviação liberam diversos poluentes, como dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio, colaborando com o aquecimento global, os derivados da macaúba reduzem em 80% as emissões desses poluentes.

O projeto de biocombustíveis da Acelen Agripark prevê, além do centro de tecnologia em Montes Claros, a construção de uma biorrefinaria na Bahia, as infraestruturas e o plantio da matéria-prima.

