Silveira cobra apoio de Damião a Lula nas eleições de 2026
Ministro de Minas e Energia pediu publicamente que Damião caminhe ao lado de Lula em memória do ex-prefeito Fuad Noman
compartilheSiga no
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), cobrou publicamente o apoio do Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. Segundo o ministro, Damião irá “honrar” a memória do ex-prefeito Fuad Noman, que morreu em março deste ano.
“Minas terá dois lados na eleição do ano que vem. O lado daqueles que defende a boa política, a continuidade da volta das políticas públicas no Brasil, que é o lado que meu querido amigo e Fuad Noman iria estar, que é o lado do presidente Lula. Eu tenho certeza que você vai honrar o compromisso e com consciência vai apoiar o presidente Lula, que vai estar conosco pelas ruas de Belo Horizonte, defendendo o projeto do Brasil, que é o presidente Luiz Inácio Lula”, disse Silveira se direcionado a Álvaro Damião.
A declaração ocorreu durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a Prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), nesta sexta-feira (29/8). A agenda, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anuncia investimentos em mobilidade para a Grande BH.
O que Lula veio anunciar em Minas?
- Para Contagem: entrega de trecho do corredor viário da Av. Newton Cardoso e anúncio de R$ 1 bilhão para a expansão do metrô;
- Para Belo Horizonte: assinatura de contratos de R$ 456 milhões para faixas exclusivas de ônibus e 100 novos ônibus elétricos;
- Para Montes Claros: Inauguração do centro de tecnologia Acelen Agripark, para produção de biocombustíveis.
- Após anúncios em Contagem, Lula volta a BH na próxima semana
Lula volta em Minas na semana que vem?
Na próxima semana, Lula volta em BH para o lançamento do programa Gás do Povo, que entregará botijões de gás diretamente a famílias vulneráveis.
O evento também conta com a presença do senador Rodrigo Pacheco (PSD), deputados federais e estaduais, além de lideranças políticas locais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia