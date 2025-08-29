Após anúncios em Contagem, Lula volta a BH na próxima semana

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornará a Belo Horizonte na próxima semana para o lançamento do programa Gás do Povo, uma das principais apostas do governo na área social. O petista cumpre agenda nesta sexta-feira (29/8), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para anunciar investimentos em mobilidade para a Grande BH.

A agenda em BH na próxima semana foi articulada pelo ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre Silveira. Segundo a assessoria do ministro, o programa substituirá o atual Auxílio Gás. A principal mudança é que, em vez de transferir o valor em dinheiro, o governo entregará diretamente o botijão de gás de cozinha às famílias em situação de vulnerabilidade.

"É um programa de financiamento de gás para as pessoas mais pobres, que não vão pagar mais. Vão receber o botijão de graça", adiantou Lula em entrevista.

Com um investimento previsto de R$ 5,1 bilhões para 2026 em todo o país, a iniciativa visa atender 15,5 milhões de famílias em todo o país, sendo 1,2 milhão somente em Minas Gerais. O Gás do Povo é tratado pelo governo federal como um dos programas de maior impacto social do terceiro mandato de Lula.

Agenda em Contagem

A confirmação da nova visita em BH ocorre em meio a agenda de Lula em Contagem nesta sexta, focada em anúncios de infraestrutura. O presidente participa da entrega de um trecho de dois quilômetros do corredor viário da Avenida Prefeito Newton Cardoso, obra que visa interligar o tráfego local à LMG-808 e aliviar o trânsito no centro do município.

Lula também confirmou investimentos para a expansão do metrô, com um investimento de R$ 1 bilhão do Novo PAC. O projeto prevê a construção de 3,6 quilômetros de via e duas novas estações, Parque São João e Beatriz, a partir da Estação Novo Eldorado.

Investimentos em BH

Ainda na área de mobilidade, hoje também serão assinados contratos com a Prefeitura de Belo Horizonte para um aporte de R$ 456 milhões, destinados à implantação de 64,3 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus e à aquisição de 100 novos ônibus elétricos para a capital.

Montes Claros

Lula ainda visita nesta sexta-feira Montes Claros (MG), no Norte do estado, para inaugurar o Acelen Agripark, Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial, voltado à cultura da macaúba, planta nativa que servirá como base para a produção de biocombustíveis sustentáveis, como o Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e Diesel Verde (HVO). O empreendimento recebeu R$ 314 milhões em investimentos, dos quais R$ 258 milhões foram financiados pelo BNDES, e faz parte do conjunto de iniciativas do Novo PAC para a transição energética.