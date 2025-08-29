Lula em Minas para inaugurar obra e visitar centro tecnológico

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Lula chegou ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), pouco depois de 9 horas da manhã desta sexta-feira (29/8) . Ele segue para Contagem, na Região Metropolitana de BH, onde participa da entrega de um trecho de dois quilômetros do corredor viário da Avenida Prefeito Newton Cardoso, obra que visa interligar o tráfego local à LMG-808 e aliviar o trânsito no centro do município.

Lula confirmou investimentos para a expansão do metrô, com um investimento de R$ 1 bilhão do Novo PAC. O projeto prevê a construção de 3,6 quilômetros de via e duas novas estações, Parque São João e Beatriz, a partir da Estação Novo Eldorado.

Investimentos em BH

Ainda na área de mobilidade, hoje também serão assinados contratos com a Prefeitura de Belo Horizonte para um aporte de R$ 456 milhões, destinados à implantação de 64,3 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus e à aquisição de 100 novos ônibus elétricos para a capital.

Montes Claros

Lula ainda visita nesta sexta-feira Montes Claros (MG), no Norte do estado, para inaugurar o Acelen Agripark, Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial, voltado à cultura da macaúba, planta nativa que servirá como base para a produção de biocombustíveis sustentáveis, como o Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e Diesel Verde (HVO). O empreendimento recebeu R$ 314 milhões em investimentos, dos quais R$ 258 milhões foram financiados pelo BNDES, e faz parte do conjunto de iniciativas do Novo PAC para a transição energética.