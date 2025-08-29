Assine
overlay
Início Política
DUAS CIDADES

Lula em Minas para inaugurar obra e visitar centro tecnológico

Presidente Lula participa de entrega de trecho de corredor viário em Contagem e inaugura centro de tecnologia e inovação agroindustrial em Montes Claros

Publicidade
Carregando...
Benny Cohen
Vinícius Prates
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
29/08/2025 10:07

compartilhe

Siga no
x
É inacreditável que o governo Lula possa demonstrar tamanha inoperância para lidar com algo tão grave como se tem visto até agora por aqui
Lula vem a Minas nesta sexta-feira (29/8) para inaugurar obra em Contagem e visitar centro tecnológico em Montes Claros crédito: EVARISTO SA/AFP

O presidente Lula chegou ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), pouco depois de 9 horas da manhã desta sexta-feira (29/8) . Ele segue para Contagem, na Região Metropolitana de BH, onde participa da entrega de um trecho de dois quilômetros do corredor viário da Avenida Prefeito Newton Cardoso, obra que visa interligar o tráfego local à LMG-808 e aliviar o trânsito no centro do município.

Lula confirmou investimentos para a expansão do metrô, com um investimento de R$ 1 bilhão do Novo PAC. O projeto prevê a construção de 3,6 quilômetros de via e duas novas estações, Parque São João e Beatriz, a partir da Estação Novo Eldorado.

Investimentos em BH

Leia Mais

Ainda na área de mobilidade, hoje também serão assinados contratos com a Prefeitura de Belo Horizonte para um aporte de R$ 456 milhões, destinados à implantação de 64,3 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus e à aquisição de 100 novos ônibus elétricos para a capital.

Montes Claros

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula ainda visita nesta sexta-feira Montes Claros (MG), no Norte do estado, para inaugurar o Acelen Agripark, Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial, voltado à cultura da macaúba, planta nativa que servirá como base para a produção de biocombustíveis sustentáveis, como o Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e Diesel Verde (HVO). O empreendimento recebeu R$ 314 milhões em investimentos, dos quais R$ 258 milhões foram financiados pelo BNDES, e faz parte do conjunto de iniciativas do Novo PAC para a transição energética.

Tópicos relacionados:

contagem lula minas-gerais montes-claros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay