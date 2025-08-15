Nome de Pacheco para vaga no STF ganha força

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a crescer nos últimos dias diante de uma aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, de 67 anos, e apoio declarado do decano Gilmar Mendes. Ao mesmo tempo, o parlamentar é cotado para disputar o governo de Minas Gerais em 2026 com apoio do presidente Lula (PT), e tenta reforçar a articulação do seu mandato com os prefeitos do interior.

Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Gilmar Mendes disse que o Supremo “é jogo para adultos” e sinalizou que outros ministros também apoiam o nome do senador mineiro para vestir a toga. “A corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente, e o senador Pacheco é o nosso candidato”, disse.

Gilmar defende a indicação de Pacheco independentemente de a vaga ser aberta agora ou mais à frente. Como a saída de Barroso não é certa, uma vez que os ministros do Supremo podem ocupar o cargo até completar 75 anos, uma vaga também pode ser aberta apenas em 2028, quando Luiz Fux atingirá a idade limite para a toga.

Barroso sinaliza nos bastidores que não deve esperar a idade da aposentadoria compulsória há pelo menos dois anos, entendendo que já “cumpriu sua missão” no STF. Nesta quarta-feira (13), os ministros elegeram Edson Fachin como novo presidente do STF, e Alexandre de Moraes como vice-presidente. A posse está marcada para 29 de setembro.

Uma possível indicação de Pacheco vai impactar a disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026. Em reiteradas oportunidades, Lula declarou apoio ao parlamentar durante agendas pelo estado, o colocando como contraponto ao governador Romeu Zema (Novo) e ao seu candidato, o vice-governador Mateus Simões (Novo). Apesar de ser cotado, o senador ainda não deixou claro sua intenção em relação ao comando do estado e não lançou uma pré-candidatura.

Mas, nos últimos meses, ele tem reforçado a presença pelo interior do estado em eventos de entregas do seu mandato, e por onde passa tem escutado o coro de prefeitos e lideranças locais para que esteja na urna em 2026. Em junho, por exemplo, ele entregou 318 máquinas agrícolas para prefeituras em evento com Lula, em Contagem, na Grande BH. No mesmo mês, inaugurou uma ala do Hospital Oncológico Samuel Libânio, em Pouso Alegre, no Sul do estado.

Rodrigo Pacheco também está articulando demandas para o estado desde que deixou a presidência do Senado, onde já havia criado o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas (Propag) para renegociar o débito de R$ 170 bilhões de Minas Gerais com a União. Mais recentemente, ele esteve com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para viabilizar a retomada de obras do aeroporto de Itajubá e a construção de um para Itabira.

O Estado de Minas procurou Pacheco para comentar o endosso de Gilmar Mendes ao seu nome para o STF, mas até o fechamento da reportagem não houve manifestação.



ALIADOS

O desejo de Pacheco com uma vaga no Supremo não é de agora. Advogado e especialista em direito penal, Pacheco é reconhecido por seu notório saber jurídico. Ele foi o mais jovem conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entre 2013 e 2015. Como deputado federal por Minas, também foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em 2024, chegou a dizer que a tendência era encerrar sua vida pública em 2027 e que uma indicação ao STF era um “convite que dificilmente recusa”.

Essa vontade também é reconhecida por seus aliados e lideranças partidárias. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ressaltou que o sonho do senador é ser ministro do STF. “Rodrigo é uma pessoa muito bem preparada, mas o sonho legítimo dele é ir para o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luís Roberto Barroso voltou a falar em deixar a Corte”, disse na semana passada.

Em conversa com o EM, o presidente do PSD em Minas Gerais, deputado estadual Cassio Soares, ressaltou que a possibilidade de uma vaga no STF para o senador é algo esperado dentro do partido e que Pacheco tem condições de ser indicado pelo presidente Lula. "Pacheco tem toda a capacidade, condições e estatura para ser escolhido pelo presidente para esse espaço", disse.

Questionado se o senador teria dado sinalização sobre quando deve tomar uma decisão sobre seu futuro político – disputar o governo de Minas ou o cargo no STF –, Cassio Soares destacou que o prazo não depende do parlamentar. “A decisão do Barroso de aposentar ou não, nós ainda não sabemos. São especulações e ilações. Mesmo se acontecer, a escolha é do presidente da República, não é uma candidatura. Só acho que o Pacheco, diante da proximidade com o presidente, pela atuação firme, mesmo com pressões contrárias, se mostrou determinado a defender a democracia e ter um papel muito relevante na República”, emendou.

Com o senador inclinado ao STF, o próprio Kassab já sinalizou que pode apoiar Mateus Simões. Soares destacou que o partido tem orgulho de ter Pacheco em seus quadros, mas também pontuou a boa relação do partido com Simões e o governo Zema na Assembleia Legislativa. Para ele, existe uma “grande ansiedade” para a definição do candidato, mas a legenda está “focada nos momentos atuais”.

“A disputa do ano que vem ainda está muito distante. Temos essa indefinição de qual vai ser o futuro do Pacheco, mas também somos base do governo do estado e temos essa relação com Simões. Mas qualquer ilação agora é muito antecipada e não favorece para que a gente possa trabalhar as soluções que temos que enfrentar, especialmente o Propag)”, completou.

Sucessor de Pacheco no comando do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) também manifestou apoio a Pacheco a Lula, durante reunião recente, segundo o site PlatôBR. O Planalto recebeu sinais de que Barroso deixará o STF assim que terminar seu período na presidência do STF em setembro. n