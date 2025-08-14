Presidente do PSD-MG ressalta desejo de Pacheco ao STF: ‘Muito preparado’'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente do PSD em Minas Gerais, deputado estadual Cassio Soares, destacou que o desejo do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em tentar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) já é algo manifestado dentro do partido. Em entrevista ao Estado de Minas nesta quinta-feira (14/8), o parlamentar destacou que o Pacheco tem condições para ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Já era manifestado o desejo dele de tentar esse espaço [no STF], e ele está ciente de que não é uma candidatura, mas uma escolha do presidente da República. Eu acho que o Pacheco tem toda a capacidade, condições e estatura para ser escolhido pelo presidente para esse espaço”, disse.

Ainda nesta quinta, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, revelou que Pacheco tem a preferência do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, para a vaga que pode ser aberta com a possível antecipação da aposentadoria de Luís Roberto Barroso em setembro

Porém, Pacheco também é o favorito de Lula para disputar o governo de Minas Gerais em 2026. Questionado se o senador teria dado uma sinalização sobre quando deve tomar uma decisão sobre seu futuro político, Cassio Soares destacou que o prazo não depende do parlamentar.

“A decisão do Barroso de aposentar ou não, nós ainda não sabemos. São especulações e ilações. Mesmo se acontecer, a escolha é do presidente da República, não é uma candidatura. Só acho que o Pacheco, diante da proximidade com o presidente, pela atuação firme, mesmo com pressões contrárias, se mostrou determinado a defender a democracia e ter um papel muito relevante na República”, emendou.

O assunto já havia sido ventilado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que em entrevista ao O Globo, na semana passada, destacou que o partido pode apoiar o vice-governador Mateus Simões (Novo) caso a oportunidade no STF surja para Pacheco. “Rodrigo é uma pessoa muito bem preparada, mas o sonho legítimo dele é ir para o Supremo Tribunal Federal”, disse.

Por sua vez, Cassio Soares destacou que o partido tem orgulho de ter Pacheco em seus quadros, mas pontuou também a boa relação do partido com Simões e o governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa (ALMG). Para ele, existe uma “grande ansiedade” para a definição do candidato, mas a legenda está “focada nos momentos atuais”.

“A disputa do ano que vem ainda está muito distante. Temos essa indefinição de qual vai ser o futuro do Pacheco, mas também somos base do governo do estado e temos essa relação com Simões. Mas qualquer ilação agora é muito antecipada e não favorece para que a gente possa trabalhar as soluções que temos que enfrentar, especialmente o Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados)”, completou.