BRASÍLIA

Gilmar Mendes declara apoio a Pacheco para vaga no STF

Indicação do senador mineiro ao Supremo Tribunal Federal ganha força com possível aposentadoria de Luís Roberto Barroso

Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
14/08/2025 17:40

Senador Rodrigo Pacheco e o ministro do STF Gilmar Mendes crédito: Roque de Sá/Agência Senado - 23/10/2024

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, declarou apoio ao nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para uma vaga no STF que pode ser aberta em setembro. A declaração do magistrado ocorre no momento em que voltam a circular novos rumores de que o presidente da corte, Luís Roberto Barroso, de 67 anos, pode antecipar sua aposentadoria para se tornar embaixador na Europa.

Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, Gilmar Mendes disse que o Supremo “é jogo para adultos” e sinalizou que outros ministros também apoiam o nome do senador mineiro para vestir a toga. “A corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente, e o senador Pacheco é o nosso candidato”, disse.

Ainda de acordo com a colunista, Gilmar defende a indicação de Pacheco independente de a vaga ser aberta agora ou mais à frente. Como a saída de Barroso não é certa, uma vez que os ministros do Supremo podem ocupar o cargo até completarem 75 anos, uma vaga também pode ser aberta apenas em 2028, quando Luiz Fux atinge a idade limite para a toga.

Barroso sinaliza nos bastidores que não deve esperar a idade da aposentadoria compulsória há pelo menos dois anos, entendendo que já “cumpriu sua missão” no STF. Nessa quarta-feira (13/8), os ministros elegeram Edson Fachin para ser o novo presidente do Supremo e Alexandre de Moraes para vice-presidente. A posse dos magistrados deve ocorrer no dia 29 de setembro.

Uma possível indicação de Pacheco vai impactar a disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026. O senador é o preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Palácio Tiradentes. Em reiteradas oportunidades, o petista declarou apoio ao parlamentar durante agendas pelo estado, o colocando como contraponto ao governador Romeu Zema (Novo) e seu candidato, o vice-governador Mateus Simões (Novo).

Apesar de ser cotado, o senador ainda não deixou claro sua intenção em relação ao comando do estado e não lançou uma pré-candidatura. Porém, ele tem reforçado a presença pelo interior em eventos de entregas do seu mandato, e por onde passa tem escutado o coro de prefeitos e lideranças locais para que esteja na urna em 2026.

Rodrigo Pacheco também está articulando uma série de demandas para o estado desde que deixou a presidência do Senado, onde já havia criado o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas (Propag) para renegociar o débito de R$ 170 bilhões de Minas Gerais com a União. Mais recentemente, ele esteve com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para viabilizar a retomada de obras do aeroporto de Itajubá e a construção de um para Itabira.

“Levei a questão dos aeroportos ao ministro, que se prontificou a tomar as medidas necessárias. São obras essenciais para melhorar a logística e o transporte de dois importantes municípios de Minas Gerais, referências em suas atividades econômicas", disse o senador na terça-feira (14/8).

O Estado de Minas procurou Pacheco para comentar o endosso de Gilmar Mendes ao seu nome para o STF, mas até o fechamento da reportagem não houve uma manifestação. O espaço segue aberto.

Sonho com o Supremo

O desejo de Pacheco com uma vaga no Supremo não é novidade. Advogado e especialista em direito penal, Pacheco é reconhecido por seu notório saber jurídico. Ele foi o mais jovem conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entre 2013 e 2015.

Como deputado federal por Minas ele também foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em 2024, o senador chegou a dizer que a tendência era encerrar sua vida pública em 2027, e afirmou que uma indicação ao STF era um “convite que dificilmente recusa”.

Essa vontade também é reconhecida por seus aliados e lideranças partidárias. Em entrevista ao O Globo, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, chegou a ressaltar que o sonho do senador é ser ministro do STF.

“Rodrigo é uma pessoa muito bem preparada, mas o sonho legítimo dele é ir para o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luís Roberto Barroso voltou a falar em deixar a Corte”, disse na semana passada.

Em conversa com o EM, o presidente do PSD em Minas Gerais, deputado estadual Cassio Soares, ressaltou que a possibilidade de uma vaga no STF para o senador é algo esperado dentro do partido. “Já era manifestado o desejo dele em tentar esse espaço, ciente de que não é uma candidatura, mas uma escolha do presidente da República. O Pacheco tem toda a capacidade, condições e estatura para ser escolhido pelo presidente para esse espaço”, disse.

Questionado sobre qual seria a inclinação do senador, disputar o governo do estado ou ser ministro do STF, Cassio Soares acredita que o desejo de Pacheco é a carreira no Supremo. “Mas não posso falar por ele”, disse o deputado, destacando que a aposentadoria de Barroso ainda está no campo da especulação.

Com Pacheco inclinado ao Supremo, o próprio Kassab já sinalizou que pode apoiar o vice-governador Mateus Simões. Mas para Cassio Soares, existe uma “ansiedade muito grande” para saber quem será o candidato faltando pouco mais de um ano para a campanha eleitoral.

“A disputa está muito distante. Hoje, somos base do governo do estado, temos essa (boa) relação com Simões. Mas qualquer ilação agora é muito antecipada e não favorece para que a gente possa trabalhar as soluções que temos que enfrentar, especialmente no momento atual tendo em vista a questão do Propag”, completou.

overflay