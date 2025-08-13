Assine
MILITARES

TCE confirma decisão que suspendeu escolas cívico-militares de Zema

Decisão liminar que suspendeu expansão do programa foi confirmada pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado

Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
13/08/2025 19:38


Por quatro votos a um, os conselheiros ainda determinaram o fim do programa nas nove escolas onde atualmente se encontra em execução até 2026 crédito: LEANDRO COURI/EM/D.A.PRESS

O plenário do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) confirmou a decisão cautelar do conselheiro Adonias Monteiro e manteve a suspensão da expansão do programa de escolas cívico-militares do governo Romeu Zema (Novo), nesta quarta-feira (13/8). Por quatro votos a um, os conselheiros ainda determinaram o fim do programa nas nove escolas onde atualmente se encontra em execução até 2026.

A ação foi movida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que apontou haver “graves irregularidades orçamentárias” no programa. Segundo o relator Adonias Monteiro, a expansão do programa carece de lei estadual que de amparo, viola os instrumentos orçamentários do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2024-2027 e a Lei Orçamentária Anual de 2025.

O Tribunal também determinou que a Secretaria de Estado de Educação forneça informações no prazo de 30 dias sobre a execução do programa, tais como a situação das unidades em funcionamento, os custos de implementação e manutenção, a origem e forma de remuneração dos militares, além de resultados pedagógicos baseados em dados objetivos. As informações devem ser enviadas pelo secretário de educação, Rossieli Soares, recém empossado no cargo.

A medida cautelar do relator foi referendada apenas com o voto divergente do conselheiro em exercício Licurgo Mourão, que entendeu que o programa não fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e que não há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a inconstitucionalidade do modelo. O processo segue em trâmite no TCE até o julgamento do mérito da representação.

Procurada, a Advocacia-Geral do Estado (AGE) disse que não foi intimada da decisão e que vai se manifestar nos autos do processo.

A decisão é mais uma de uma série que suspende o programa do Palácio Tiradentes, como a concessão das rodovias do Vetor Norte da Grande BH, e o projeto “Mãos Dadas” de municipalização das escolas. Nessa terça-feira, o vice-governador Mateus Simões ironizou a atuação da corte e se disse preocupado com as suspensões. “Em algum momento nós vamos ter que delegar ao TCE a administração do Estado para que a gente possa executar políticas públicas”, disse.

Em resposta, o presidente do TCE, conselheiro Durval Ângelo, disse que as decisões da corte são de caráter técnico e jurídico, tomadas para proteger o patrimônio da população mineira. “O diálogo e a colaboração entre os Poderes são essenciais para a governabilidade e para a construção de um futuro melhor para Minas Gerais”, afirmou.

