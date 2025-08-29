Lula muda slogan do governo e reforça discurso de soberania brasileira

O ministro Sidônio Palmeira, titular da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), divulgou, nesta sexta-feira (29/8), o novo slogan do governo: "Governo do Brasil - do lado do povo brasileiro". A frase será usada em todas as peças publicitárias ligadas ao governo federal.

“Estar do lado do povo brasileiro é estar do lado do PIX, é estar do lado do emprego, é estar do lado do SUS e das riquezas naturais que são um patrimônio de todos nós. O maior compromisso do governo Lula é cuidar das pessoas, lutar contra as desigualdades, privilégios e defender o Brasil”, disse o ministro.

Outra troca feita pela equipe de Lula é no título de "governo federal”, que será substituída por “governo do Brasil”. De acordo com a Secom, a mudança tem o objetivo de gerar uma identificação do povo brasileiro com o governo.

Até então, o slogan do governo era "União e Reconstrução". Segundo Sidônio, a frase traduziu bem o espírito e os trabalhos dos primeiros anos do governo Lula. "Agora vivemos uma nova fase, em que o nosso país, nossa economia e conquistas da população vivem ameaças externas. Nosso objetivo é mostrar que esse governo tem lado. Do lado do povo brasileiro”, disse o ministro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nova marca, que ainda tem o mesmo design gráfico da anterior, foi divulgada nesta sexta-feira para cerca de 600 servidores, no salão oeste do Palácio do Planalto.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori