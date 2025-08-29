Assine
overlay
Início Política
COMUNICAÇÃO

Lula muda slogan do governo e reforça discurso de soberania brasileira

Secretaria de Comunicação da Presidência anunciou a marca "Governo do Brasil — do lado do povo brasileiro" em evento no Planalto

Publicidade
Carregando...
LC
Letícia Corrêa
LC
Letícia Corrêa
Repórter
29/08/2025 19:44

compartilhe

Siga no
x
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio da nova linha de crédito para Indústria 4.0. Palácio do Planalto
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio da nova linha de crédito para Indústria 4.0 crédito: Ricardo Stuckert/PR

O ministro Sidônio Palmeira, titular da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), divulgou, nesta sexta-feira (29/8), o novo slogan do governo: "Governo do Brasil - do lado do povo brasileiro". A frase será usada em todas as peças publicitárias ligadas ao governo federal. 

“Estar do lado do povo brasileiro é estar do lado do PIX, é estar do lado do emprego, é estar do lado do SUS e das riquezas naturais que são um patrimônio de todos nós. O maior compromisso do governo Lula é cuidar das pessoas, lutar contra as desigualdades, privilégios e defender o Brasil”, disse o ministro.

Leia Mais

Outra troca feita pela equipe de Lula é no título de "governo federal”, que será substituída por “governo do Brasil”. De acordo com a Secom, a mudança tem o objetivo de gerar uma identificação do povo brasileiro com o governo.

Até então, o slogan do governo era "União e Reconstrução". Segundo Sidônio, a frase traduziu bem o espírito e os trabalhos dos primeiros anos do governo Lula. "Agora vivemos uma nova fase, em que o nosso país, nossa economia e conquistas da população vivem ameaças externas. Nosso objetivo é mostrar que esse governo tem lado. Do lado do povo brasileiro”, disse o ministro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nova marca, que ainda tem o mesmo design gráfico da anterior, foi divulgada nesta sexta-feira para cerca de 600 servidores, no salão oeste do Palácio do Planalto.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

Tópicos relacionados:

governofederal lula presidente-lula soberania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay