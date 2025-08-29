Rogério Correia entrega documento a Lula para prorrogar prazo do Propag

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) entregou, nesta sexta-feira (29/8), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um documento pedindo para que o prazo para avaliação dos ativos, oferecidos pelo governo de Minas Gerais para amortizar a dívida de R$ 170 bilhões com a União seja prorrogado. Este é um dos instrumentos previstos no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas (Propag) para reduzir os juros.

Nos últimos dias, o governo de Minas reclamou da perda da validade de uma medida provisória que obrigava o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a avaliar as estatais e ativos ofertados pelo estado para abater 20% do valor da dívida.

O texto é fruto de articulação entre os deputados federais mineiros, os deputados estaduais e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB). A intenção é preservar as estatais de energia e de água e saneamento básico, a Cemig e a Copasa, e federalizar a Codemig.

A entrega foi feita a Lula durante uma agenda em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foram anunciados: o investimento de R$ 1 bilhão para expansão do metrô, que vai aumentar as linhas em 3,6 km e construir duas novas estações; entrega da Avenida Prefeito Newton Cardoso, que interliga o local a LMG-808. Já Belo Horizonte vai receber um aporte de R$ 456 milhões, para implementação de faixas exclusivas para ônibus e a compra de 100 novos ônibus elétricos.

Correia e outros políticos, como os deputados federais Duda Salabert (PDT-MG), Patrus Ananias (PT-MG), Padre João (PT-MG) e os deputados estaduais Beatriz Cerqueira (PT), Andreia de Jesus (PT), Leleco (PT) e Bella Gonçalves (Psol), prestigiaram o evento.