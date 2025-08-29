‘Dois mandatos incomodam muito mais’, diz Lula sobre 2026

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (29/8), que a oposição articula para tentar derrotá-lo nas eleições presidenciais de 2026, mas que não se preocupa com os movimentos políticos de bastidores. Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o petista citou o peso estratégico de Minas Gerais e fez críticas à “extrema direita”. “Um mandato incomoda muita gente, dois mandatos incomodam muito mais”, disse Lula em tom bem humorado.

“Eu sei que tem muita reunião na calada da noite. Todo mundo tá tentando se juntar: a extrema direita, fascista, todo mundo querendo se juntar para tentar derrotar o Lula. Minas Gerais é muito importante. Eles podem fazer o que quiserem, mas Minas Gerais está no meu coração”, disse o presidente Lula.

No estado, Lula tem o governador Romeu Zema (Novo) como um dos seus adversários na disputa eleitoral. O governador mineiro já lançou sua pré-candidatura à Presidência e disse que irá “até o final” na disputa pelo Palácio do Planalto.

O petista reforçou em sua fala que a definição sobre o futuro do país será entre governar “para o banqueiro” ou “para o povo brasileiro”. “Vai ter uma disputa muito forte nesse país”.

Durante o discurso, Lula também resgatou a narrativa de reconstrução do governo após o fim da gestão de Jair Bolsonaro (PL). Ele citou a recriação de ministérios e destacou problemas herdados. “Vocês não têm noção como eu encontrei o país quando voltei. Parecia que tinha passado um vendaval e destruído tudo”, afirmou.

A fala de Lula revela a preocupação do petista com Minas. Tradicionalmente visto como estado-chave para definir eleições presidenciais no Brasil, nenhum candidato chegou ao Planalto sem vencer em território mineiro desde a redemocratização.

O que Lula veio anunciar em Minas?

Para Contagem: entrega de trecho do corredor viário da Av. Newton Cardoso e anúncio de R$ 1 bilhão para a expansão do metrô;

Para Belo Horizonte: assinatura de contratos de R$ 456 milhões para faixas exclusivas de ônibus e 100 novos ônibus elétricos;

Para Montes Claros: Inauguração do centro de tecnologia Acelen Agripark, para produção de biocombustíveis.

Lula volta em Minas na semana que vem?

Na próxima semana, Lula volta em BH para o lançamento do programa Gás do Povo, que entregará botijões de gás diretamente a famílias vulneráveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia