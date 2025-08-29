Pacheco sobre eleições: ‘Serei o que vocês quiserem’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Em tom de pré-campanha eleitoral, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) disse que o seu futuro político será o que a população desejar. A fala aconteceu em uma agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (29/8), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A declaração de Pacheco ocorre em um momento que Pacheco surge como possível cabeça de chapa ao Governo de Minas para as eleições de 2026, com apoio garantido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar disso, Pacheco tem mantido, até o momento, uma postura de cautela em relação à uma possível candidatura.

O presidente Lula já declarou inúmeras que quer Pacheco como candidato ao Governo de Minas. No entanto, o parlamentar, até o momento, tem evitado cravar a sua candidatura. As declarações de Pacheco se limitaram a afirmar que governar Minas Gerias “seria um sonho”.

Lula disse, ontem, que a chapa formada pelo senador Rodrigo Pacheco e a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), seria uma dupla “imbatível”.

“O Pacheco é hoje a figura pública de Minas Gerais mais respeitada, por isso acho que ele está altamente qualificado a ser candidato ao que quiser. Se quiser ser candidato ao governo de Minas Gerais, e a Marília quiser ser vice, seria uma dupla imbatível”, disse, em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record.

Lula disse ainda que já sondou Pacheco sobre essa possibilidade, mas que ainda não há definição, apesar de acreditar que o senador estar convencido a aceitar a candidatura.

O que Lula veio anunciar em Minas?

Para Contagem: entrega de trecho do corredor viário da Av. Newton Cardoso e anúncio de R$ 1 bilhão para a expansão do metrô;

Para Belo Horizonte: assinatura de contratos de R$ 456 milhões para faixas exclusivas de ônibus e 100 novos ônibus elétricos;

Para Montes Claros: Inauguração do centro de tecnologia Acelen Agripark, para produção de biocombustíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula volta em Minas na semana que vem?

Na próxima semana, Lula volta em BH para o lançamento do programa Gás do Povo, que entregará botijões de gás diretamente a famílias vulneráveis.

O evento também conta com a presença do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), deputados federais e estaduais, além de lideranças políticas locais.