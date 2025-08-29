Lula diz que Nikolas usou polêmica do Pix para defender crime organizado

O presidente Lula (PT) disse em entrevista ao UOL nesta sexta-feira (29/8) que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) usou a polêmica sobre uma provável taxação do Pix, em janeiro, para defender o crime organizado.

"Você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. [...] Está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado", disse Lula, sem citar o nome, mas se referindo a Nikolas, relembrando o episódio em que o deputado federal gravou um vídeo acusando o governo de querer taxar o Pix.

Na época, com a repercussão do vídeo, a Receita Federal revogou o ato normativo que previa a fiscalização de fintechs e bancos digitais.

A polêmica causada por Nikolas voltou à tona nesta quinta-feira (28/8), com a Operação Carbono Oculto, conduzida pela Receita Federal, Polícia Federal e outros órgãos, que visa combater um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis operado pelo PCC.

De acordo com Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, a operação revelou que a revogação da norma beneficiou a atuação das fintechs envolvidas no esquema do PCC.

"Essas fake news foram tão fortes, que apesar de todo o esforço da Receita Federal, nós não conseguimos seguir essas mentiras, por conta da força de quem as impulsionava. [...] E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news", disse Barreirinhas.