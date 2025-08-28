Deputados pedem que PGR investigue Nikolas por vídeo do PIX
Rogério Correia alega que vídeo do deputado Nikolas Ferreira divulgou desinformação que favoreceu organizações criminosas
compartilheSiga no
Os deputado federais Rogério Correia (PT-MG) e Duda Salabert (PDT-MG) protocolaram na Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta quinta-feira (28/8) um pedido de abertura de inquérito contra o colega Nikolas Ferreira (PL-MG). Os parlamentares argumentam que Nikolas divulgou "um vídeo com fake news" sobre o sistema financeiro que, indiretamente, teria favorecido organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).
O vídeo do parlamentar bolsonarista, que foi visto por mais de 300 milhões de contas, alegava que a decisão da Receita Federal em obrigar fintechs a reportar transações acima de determinados valores poderia se tornar uma "taxação do PIX". O que foi negado veementemente pelo governo federal à epoca.
Leia Mais
“A maior operação da história contra o crime organizado, a Operação Carbono Oculto, mostrou a infiltração do PCC no sistema financeiro e reforça a necessidade de apurar com rigor a veiculação de desinformação com a possível participação de um parlamentar que tornou vulnerável os mecanismos de fiscalização do Estado", afirmou o petista. Salabert também aponta que a revogação da medida pode ter atendido a interesses de organizações criminosas.
Correia pede que sejam apurados quatro supostos crimes: a divulgação de informações falsas ou incompletas sobre instituições financeiras; o favorecimento indireto à lavagem de dinheiro; a obstrução de investigações sobre organizações criminosas; e uma possível associação para o tráfico de drogas, caso seja comprovada a relação entre a divulgação do vídeo e a movimentação de recursos ilícitos ligados ao PCC.
O petista justifica que a publicação de Nikolas desinformou e dificultou o combate à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O pedido ocorre na esteira da Operação Carbono Oculto realizada nesta quinta-feira pela Polícia Federal (PF), em parceria com a Receita Federal e outros órgãos, que realizou busca e apreensão em dez estados para investigar fraudes, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos ligados ao PCC.
Nikolas Ferreira foi procurado pela reportagem. Até a publicação deste texto, ele não havia respondido. Assim que ele responder, a matéria será atualizada.