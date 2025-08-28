Lula diz que chapa Pacheco e Marília para o governo de MG seria "imbatível"

Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma chapa para a disputa pelo governo de Minas formada pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD) e pela prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), seria “imbatível”.



“O Pacheco é hoje a figura pública de Minas Gerais mais respeitada, por isso acho que ele está altamente qualificado a ser candidato ao que quiser. Se quiser ser candidato ao governo de Minas Gerais, e a Marília quiser ser vice, seria uma dupla imbatível”, disse, em entrevista ao programa Balanço Geral da TV Record.

Lula disse ainda que já sondou Pacheco sobre essa possibilidade, mas que ainda não há definição, apesar de acreditar que o senador estar convencido a aceitar a candidatura.

“Eu acho que o Pacheco está se convencendo de que todos nós, seres humanos, precisamos construir uma causa na nossa vida”, disse o presidente, que não poupou elogios ao senador.

Lula disse que não conhecia Pacheco e que se aproximou dele durante o tempo em que o mineiro presidiu o Senado, quando tiveram uma “boa relação”. Segundo ele, o Brasil deve muito ao senador.

“Porque a defesa da democracia foi ele que fez naquele Senado, se não fosse ele, a gente poderia ter uma situação diferente no Brasil”, disse o presidente se referindo às decisões e manifestações do então presidente do senado que condenaram a tentativa de golpe e barraram a tentativa de afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Pacheco presidiu o Senado entre 2021 e 2025.

O presidente estará em Contagem, nesta sexta-feira, ao lado de Marília Campos para visitar as obras em andamento da avenida Prefeito Newton Cardoso (antiga avenida Maracanã), o maior projeto de mobilidade, saneamento e infraestrutura em andamento no município, que conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).