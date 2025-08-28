Assine
Lula diz não haver espaço para terceira via nas eleições de 2026

O presidente afirmou ainda que prefere que a direita tenha vários candidatos na disputa e que só vai concorrer à reeleição se estiver "100% de saúde"

Victor Correia - Correio Braziliense
28/08/2025 15:19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista ao programa Balanço Geral MG, da Record.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista ao programa Balanço Geral MG, da Record crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (28/8) que “não vai ter espaço para uma terceira via” nas eleições presidenciais de 2026. Afirmou ainda ver com bons olhos que haja vários candidatos da direita disputando o pleito.

Ao comentar o cenário para o ano que vem, o petista ressaltou que os candidatos vão precisar escolher de que lado estão, e que só deixará de disputar o pleito se não tiver condições de saúde. Em outubro deste ano, ele completa 80 anos de idade.

“As eleições vão ser polarizadas e é bom. Sabe por quê? Porque no mundo inteiro, quando tem dois candidatos, ela (a eleição) é polarizada. No mundo inteiro, ela é polarizada. Então, vamos disputar”, frisou Lula ao ser questionado durante entrevista ao programa Balanço Geral MG, da TV Record.

“Acho que não vai ter espaço para uma terceira via. Não há espaço. Ou seja, as pessoas vão ter que escolher o lado em que vão estar”, acrescentou.

Candidatos da direita

Na entrevista, o chefe do Executivo também foi questionado sobre o grande número de possíveis candidaturas da direita à Presidência, como os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; e Ronaldo Caiado (União), de Goiás.

“Eu também acho melhor. Quanto mais eles tiverem candidatos, melhor. Aliás, o Brasil precisa de muitos candidatos. Não é a primeira eleição que eu disputo com muitos candidatos”, respondeu Lula.

“Jamais eu pedirei para um presidente de um partido para não lançar candidato a presidente. Porque eu só sou presidente porque eu teimei, eu fui candidato. Então eles que saiam candidatos. Eles precisam virar liderança nacional”, emendou o presidente.

Já sobre a sua candidatura, o chefe do Executivo garantiu que vai participar da disputa se puder. “A condição para que eu saia candidato é eu estar 100% de saúde, de cabeça e fisicamente. Se eu não estiver, não sou candidato”.

Tópicos relacionados:

eleicoes lula polarizacao presidencia pt quarto-mandato terceira-via

