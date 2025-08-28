Aprovação de Lula cai e desaprovação chega a 51%, diz pesquisa
Números representam uma queda em relação ao último levantamento da Atlas/Intel, de 28 de julho
A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu para 47,9%, de acordo com a mais recente pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta quinta-feira (28/8). O levantamento aponta que o índice de desaprovação do presidente subiu para 51%.
Os números representam uma queda em relação ao último levantamento da Atlas/Intel, de 28 de julho, quando a aprovação de Lula era de 49,7% e a desaprovação, 50,2%.
Na avaliação geral do governo Lula, 51,2% dos eleitores classificam a gestão como "ruim/péssimo", enquanto 43,7% a consideram "ótima/boa". A avaliação "regular" é de 5,1%.
A pesquisa ouviu 6.328 eleitores, com margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. O levantamento foi feito entre os dias 20 e 25 de agosto.
