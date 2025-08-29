Pacheco manda indireta para Zema: ‘Pessoas não podem ser guinchadas’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) disparou críticas à fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que defendeu como política social para as pessoas em situação de rua a retirada desse grupo vulnerável das ruas. As críticas de Pacheco ocorreram durante cumprimento de agenda ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Contagem, nesta sexta-feira (29/8).

“Aquelas pessoas que estão em situação de rua hoje, elas não podem ser guinchadas. Elas não podem ser enxotadas. Elas têm que ser cuidadas. Elas não são necessariamente um problema social. O problema social é a desigualdade que existe nesse país”, disse Pacheco sem citar o nome do governador.

“Essas pessoas por vezes são vítimas dessa desigualdade e precisam, repito, ser cuidadas. Portanto, não há dois lados quando se defende democracia. Não há dois lados quando se defende direitos dos mais pobres”, disse.

Pacheco também disparou críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando nos Estados Unidos desde março deste ano e atua com autoridades do país norte-americano para aplicar sanções ao Brasil, incluindo o “tarifaço”.

"Não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso que está sendo dito em todas as letras (…). Quem está do lado de lá é antipatriota, precisa ser enfrentado e não deve fazer parte da política. Porque a política da divergência, ela existe, ela é muito bem-vinda. Mas não se trata de negociar valores que são inegociáveis para o povo brasileiro”, disparou.

O que Lula veio anunciar em Minas?

Para Contagem: entrega de trecho do corredor viário da Av. Newton Cardoso e anúncio de R$ 1 bilhão para a expansão do metrô;

Para Belo Horizonte: assinatura de contratos de R$ 456 milhões para faixas exclusivas de ônibus e 100 novos ônibus elétricos;

Para Montes Claros: Inauguração do centro de tecnologia Acelen Agripark, para produção de biocombustíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula volta a Minas na semana que vem?

Na próxima semana, Lula volta em BH para o lançamento do programa Gás do Povo, que entregará botijões de gás diretamente a famílias vulneráveis.