Nikolas diz que vai processar Lula por fala que o liga ao crime organizado

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse nesta sexta-feira (29/8) que vai à Justiça contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por afirmar, sem mencionar o nome do parlamentar, que a campanha contra as mudanças no monitoramento de transferências propostas pelo governo no início do ano buscava favorecer o crime organizado.

"Em rede nacional, Lula cometeu a canalhice de afirmar, dolosamente e sem prova alguma, que eu DEFENDI o crime organizado. Uma mentira torpe, criminosa e irresponsável. Irei à Justiça para que responda por essa difamação assim como farei com todos os demais - estou compilando tudo", escreveu Nikolas Ferreira em suas redes sociais.

Mais cedo o petista afirmou que "um deputado fez uma campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora ficou provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua para o crime organizado!".

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nessa quinta (28/8) que o vídeo de Nikolas Ferreira que acusava o governo federal de planejar taxar o PIX atrapalhou a fiscalização de fintechs, como as envolvidas no suposto esquema de fraudes do Primeiro Comando da Capital (PCC), que foi alvo da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal.

A investigação da PF apontou que o PCC usava empresas de serviços financeiros digitais, as fintechs, para ocultar patrimônio e que usou postos de combustíveis para movimentar mais de R$ 52 bilhões. Na operação, mais de mil policiais fizeram busca e apreensão em 42 escritórios da Avenida Faria Lima, em São Paulo, local conhecido conhecido como representante do "mercado".

