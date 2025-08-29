Silveira reafirma compromisso do governo com metas de descarbonização

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, celebrou nesta sexta-feira (29/8) a inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial, o Acelen Agripark, da Acelen Renováveis, empresa que trata de desenvolvimento de energia renovável, em Montes Claros, no Norte de Minas.

O ministro afirmou que o Brasil segue trabalhando para produzir uma energia mais limpa e que o centro vai permitir impulsionar a descarbonização dos setores aéreo e de transportes.





"Transformando o setor de combustível nacional para cumprir as metas de descarbonização já que o Brasil é o líder da transição energética global tanto no setor elétrico, eólico, hídricas que geram energia segura, limpa e renovável", afirmou.

No local serão realizadas pesquisas para desenvolvimento da macaúba, palmeira brasileira, na produção do Combustível Sustentável de Aviação e Diesel Verde, que substitui o uso de querosene para aviação e é menos poluente.

Silveira alega que serão plantados mais de 180 mil hectares em áreas degradadas no Norte de Minas e interior da Bahia, privilegiando as menores propriedades e a agricultura familiar da região.

A construção do local custou R$ 314 milhões, sendo que R$ 258 milhões foram aportados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A empresa ainda deve aportar cerca de US$ 3 bilhões em conjunto que conta com a construção de uma biorrefinaria na Bahia e construção de outras infraestruturas para produção de combustíveis verdes.

Em 2024, Lula aprovou a Lei do Combustível do Futuro que estabelece metas para redução de emissões de CO2 e outros poluentes na atmosfera.