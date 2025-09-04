Ao vivo: Lula visita Aglomerado da Serra, em BH

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda nesta quinta-feira (4/9) em Belo Horizonte, onde vai lançar oficialmente o programa Gás do Povo. O evento acontece a partir das 10h, no Aglomerado da Serra, uma das maiores comunidades da capital mineira, e será transmitido ao vivo.

Acompanhe:

A iniciativa prevê a distribuição gratuita de botijões de gás para 15,5 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, com estimativa de alcançar cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país. O programa substitui o Auxílio Gás.

Diferente do modelo anterior, que repassava valores em dinheiro, o Gás do Povo permitirá a retirada direta do botijão nas revendedoras credenciadas pelo governo. Segundo o Planalto, a mudança busca aumentar a eficiência, a transparência e o controle da política pública.

Em BH, Lula estará acompanhado de ministros e lideranças políticas. A escolha da capital mineira reforça a estratégia de aproximação com Minas Gerais, considerado um estado-chave no cenário eleitoral de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O financiamento será feito com recursos já previstos no Orçamento da União. Para 2024, estão assegurados R$ 3,57 bilhões; para 2026, ano da disputa presidencial, a previsão é de R$ 5,1 bilhões.