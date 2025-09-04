Assine
Ao vivo: Lula visita Aglomerado da Serra, em BH

Lula lança programa 'Gás do Povo' em BH com promessa de beneficiar 50 milhões de brasileiros

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
04/09/2025 09:52

Cenário ajuda em pesquisas, mas fôlego de Lula depende do governo
Ao vivo: Lula visita Aglomerado da Serra, em BH crédito: Platobr Politica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda nesta quinta-feira (4/9) em Belo Horizonte, onde vai lançar oficialmente o programa Gás do Povo. O evento acontece a partir das 10h, no Aglomerado da Serra, uma das maiores comunidades da capital mineira, e será transmitido ao vivo.

Acompanhe:

A iniciativa prevê a distribuição gratuita de botijões de gás para 15,5 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, com estimativa de alcançar cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país. O programa substitui o Auxílio Gás.

Diferente do modelo anterior, que repassava valores em dinheiro, o Gás do Povo permitirá a retirada direta do botijão nas revendedoras credenciadas pelo governo. Segundo o Planalto, a mudança busca aumentar a eficiência, a transparência e o controle da política pública.

Em BH, Lula estará acompanhado de ministros e lideranças políticas. A escolha da capital mineira reforça a estratégia de aproximação com Minas Gerais, considerado um estado-chave no cenário eleitoral de 2026.

O financiamento será feito com recursos já previstos no Orçamento da União. Para 2024, estão assegurados R$ 3,57 bilhões; para 2026, ano da disputa presidencial, a previsão é de R$ 5,1 bilhões.

