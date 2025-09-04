Lula em BH para lançar programa social e anunciar investimentos

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca nesta quinta-feira (4/9) em Belo Horizonte para uma nova visita a Minas Gerais, estado que se tornou prioridade na estratégia do Palácio do Planalto.

No Aglomerado da Serra, uma das maiores favelas da capital mineira, Lula vai lançar o programa Gás do Povo, que substituirá o antigo Vale-Gás. A iniciativa prevê a entrega de um botijão de 13kg para 15,5 milhões de famílias de baixa renda em todo o país.

Além da medida provisória que cria o novo benefício, o presidente também vai anunciar a liberação de cerca de R$ 300 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a compra de 100 ônibus elétricos destinados à frota do transporte coletivo da capital.

A visita foi articulada pelo ministro Alexandre Silveira (PSD) e integra o esforço do governo federal em ampliar sua presença em Minas, segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O estado é considerado decisivo nas eleições presidenciais, já que, desde 1989, quem vence em Minas também conquista o Planalto.

Com a passagem desta quinta-feira, Minas Gerais sobe ao segundo lugar entre os estados mais visitados por Lula em 2025, ao lado do Rio de Janeiro. Até agora, o presidente esteve em território mineiro em seis oportunidades, incluindo agendas em Contagem, Betim, Montes Claros, Campo do Meio e Minas Novas. São Paulo segue no topo do ranking, com 11 visitas no mesmo período.

O movimento também tem peso político. Lula busca fortalecer o campo governista em Minas, hoje administrada por Romeu Zema (Novo), principal crítico entre os governadores e pré-candidato à Presidência da República. Nos bastidores, o Planalto trabalha pela candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo mineiro em 2026, tendo a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), como possível vice.