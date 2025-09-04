Assine
PROGRAMA GÁS DO POVO

Presidente do Sindigás diz que distribuição de botijões vai aumentar vendas

Sérgio Bandeira acredita que o novo programa do governo federal para distribuição de gás deve elevar as vendas em 25 a 30 milhões de botijões por ano

Alessandra Mello
04/09/2025 10:38

Botjões de gás
Presidente do Sindigás afirma que distribuição de botijões vai aumentar vendas do setor crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

O presidente do Sindicato Nacional de Distribuidoras de Gás e Liquefeitos de Petróleo, Sérgio Bandeira de Melo, disse nesta quinta-feira (4/9), que o novo programa do governo federal para distribuição de gás de cozinha para a população de baixa renda vai beneficiar também o setor espera um aumento anual de 25 a 30 milhões de botijões.

Hoje, segundo ele, a indústria vende cerca de 400 milhões de carga por ano. Para atender a demanda, ele disse que o setor já encomendou mais embalagens para dar conta da ampliação da demanda. O Gás do Povo vai substituir o Vale Gás, que distribui a cada quatro ou seis meses, um auxílio de R$ 85 para famílias de baixa renda adquirirem um botijão.

O programa foi lançado hoje, em Belo Horizonte, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital mineira.

De acordo com Bandeira, a adesão ao programa pelas distribuidoras e revendedoras do Brasil é opcional e o contrato será gerido diretamente pela Caixa Econômica Federal. O governo vai comprar os botijões e distribuí-los para a população por meio de um voucher.

"É como se o governo comprasse diretamente das distribuidoras em grande quantidade, com um bom desconto, e repassasse para a população", afirma.

O que Lula veio fazer em BH?

  • Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
  • Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
  • Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
  • Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
  • Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
  • Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
  • Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
  • Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
  • Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
  • BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.

overflay