Presidente do Sindigás diz que distribuição de botijões vai aumentar vendas

O presidente do Sindicato Nacional de Distribuidoras de Gás e Liquefeitos de Petróleo, Sérgio Bandeira de Melo, disse nesta quinta-feira (4/9), que o novo programa do governo federal para distribuição de gás de cozinha para a população de baixa renda vai beneficiar também o setor espera um aumento anual de 25 a 30 milhões de botijões.

Hoje, segundo ele, a indústria vende cerca de 400 milhões de carga por ano. Para atender a demanda, ele disse que o setor já encomendou mais embalagens para dar conta da ampliação da demanda. O Gás do Povo vai substituir o Vale Gás, que distribui a cada quatro ou seis meses, um auxílio de R$ 85 para famílias de baixa renda adquirirem um botijão.

O programa foi lançado hoje, em Belo Horizonte, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital mineira.

De acordo com Bandeira, a adesão ao programa pelas distribuidoras e revendedoras do Brasil é opcional e o contrato será gerido diretamente pela Caixa Econômica Federal. O governo vai comprar os botijões e distribuí-los para a população por meio de um voucher.

"É como se o governo comprasse diretamente das distribuidoras em grande quantidade, com um bom desconto, e repassasse para a população", afirma.

