Ministro diz que Gás do Povo não vai impactar finanças do país

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira (4/9), em Belo Horizonte, que o novo programa social do governo federal não vai impactar as finanças públicas. O programa está sendo lançado hoje, na capital mineira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em evento no Aglomerado da Serra, na Zona Sul de Belo Horizonte, um dos maiores do estado.

"Este programa está completamente dentro do orçamento geral do estado. Aqueles que não querem que os pobres sejam tratados com dignidade, sejam tratados dentro do orçamento, sempre usam como argumento que isso vai impactar o orçamento, que isso vai aumentar os despesas", disse o ministro. O custo é de cerca de R$ 4 bilhões por ano.

De acordo com Silveira, o presidente Lula tem responsabilidade fiscal e os recursos estão garantidos. "O governo do presidente Lula tem responsabilidade fiscal. Esses recursos foram acomodados dentro do orçamento geral", assegurou o ministro.

Segundo ele, 15 milhões de famílias de baixa renda serão beneficiadas com a distribuição de um voucher que dará direito a, pelo menos, quatro botijões de gás por ano.

