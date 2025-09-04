Assine
Ministro diz que Gás do Povo não vai impactar finanças do país

Ministro de Minas e Energia disse que o novo programa social está dentro do orçamento do Estado. Programa é lançado em BH

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
04/09/2025 12:28 - atualizado em 04/09/2025 12:37

Ministro de Minas e Energia levantando botijão
Ministro diz que Gás do Povo não vai impactar finanças do país crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira (4/9), em Belo Horizonte, que o novo programa social do governo federal não vai impactar as finanças públicas. O programa está sendo lançado hoje, na capital mineira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em evento no Aglomerado da Serra, na Zona Sul de Belo Horizonte, um dos maiores do estado.

"Este programa está completamente dentro do orçamento geral do estado. Aqueles que não querem que os pobres sejam tratados com dignidade, sejam tratados dentro do orçamento, sempre usam como argumento que isso vai impactar o orçamento, que isso vai aumentar os despesas", disse o ministro. O custo é de cerca de R$ 4 bilhões por ano.

De acordo com Silveira, o presidente Lula tem responsabilidade fiscal e os recursos estão garantidos. "O governo do presidente Lula tem responsabilidade fiscal. Esses recursos foram acomodados dentro do orçamento geral", assegurou o ministro.

Segundo ele, 15 milhões de famílias de baixa renda serão beneficiadas com a distribuição de um voucher que dará direito a, pelo menos, quatro botijões de gás por ano.

O que Lula veio fazer em BH?

  • Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
  • Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
  • Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
  • Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
  • Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
  • Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
  • Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
  • Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
  • Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
  • BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.

