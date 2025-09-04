Lula encontra com moradores do Aglomerado da Serra: 'Sou uma porta aberta'
Antes de anunciar o Gás do Povo, Lula ouviu demandas de moradores do Aglomerado da Serra e disse ser 'porta aberta' para críticas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, na manhã desta quinta-feira (4/9), com moradores do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para uma roda de conversa. Antes de anunciar o programa Gás do Povo, Lula ouviu relatos de lideranças comunitárias, acompanhado da primeira-dama Janja e de ministros de sua comitiva.
No encontro, o presidente ressaltou a importância da participação popular no acompanhamento das políticas públicas. “Se vocês não cobrarem, a gente pensa que as coisas estão bem”, disse, acrescentando que as comunidades precisam se politizar e combater a desinformação.
Lula destacou ainda que a democracia não se resume ao direito ao voto, mas exige fiscalização e crítica da sociedade. “Se o governo merecer crítica, que faça a crítica. O governo não pode ter medo disso”, afirmou.
Em um discurso permeado por suas experiências pessoais de vivência em uma comunidade, Lula se definiu como “uma porta aberta” para que a população leve demandas e propostas. “Eu quero que digam o que precisa ser aprimorado”, declarou. Ele também fez um apelo para que os moradores não se tornem “chapa-branca”, mas mantenham postura crítica diante da administração federal.
Os moradores aproveitaram a conversa para elogiar programas sociais do governo, mas lembraram que muitas conquistas ainda não chegaram a todos. Entre as demandas apresentadas, esteve a proposta de tarifa zero no transporte coletivo, além de pedidos por mais infraestrutura e investimentos em políticas culturais.
Lula afirmou que a periferia tem papel decisivo na defesa da democracia. “É preciso orientar as pessoas, não deixar que a mentira seja mais importante que a verdade. Temos de politizar as comunidades”, reforçou. Ele também alertou para os riscos de retrocessos políticos no Congresso: “Se não houver pressão popular, corremos o risco da anistia”.
O encontro antecedeu o lançamento do programa Gás do Povo, que vai subsidiar a compra do botijão para famílias de baixa renda. Lula aproveitou para lembrar que a ideia de tornar o gás parte da cesta básica é antiga.
O que Lula veio fazer em BH?
- Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
- Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
- Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
- Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
- Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
- Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
- Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
- Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
- Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
- BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.