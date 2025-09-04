Assine
overlay
Início Política
LULA EM BH

Lula encontra com moradores do Aglomerado da Serra: 'Sou uma porta aberta'

Antes de anunciar o Gás do Povo, Lula ouviu demandas de moradores do Aglomerado da Serra e disse ser 'porta aberta' para críticas

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
04/09/2025 12:06

compartilhe

Siga no
x
Lula ainda visita nesta sexta-feira Montes Claros, no Norte de Minas
Lula encontra com moradores do Aglomerado da Serra: 'Sou uma porta aberta' crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, na manhã desta quinta-feira (4/9), com moradores do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para uma roda de conversa. Antes de anunciar o programa Gás do Povo, Lula ouviu relatos de lideranças comunitárias, acompanhado da primeira-dama Janja e de ministros de sua comitiva.

No encontro, o presidente ressaltou a importância da participação popular no acompanhamento das políticas públicas. “Se vocês não cobrarem, a gente pensa que as coisas estão bem”, disse, acrescentando que as comunidades precisam se politizar e combater a desinformação.

Lula destacou ainda que a democracia não se resume ao direito ao voto, mas exige fiscalização e crítica da sociedade. “Se o governo merecer crítica, que faça a crítica. O governo não pode ter medo disso”, afirmou.

Em um discurso permeado por suas experiências pessoais de vivência em uma comunidade, Lula se definiu como “uma porta aberta” para que a população leve demandas e propostas. “Eu quero que digam o que precisa ser aprimorado”, declarou. Ele também fez um apelo para que os moradores não se tornem “chapa-branca”, mas mantenham postura crítica diante da administração federal.

Leia Mais

Os moradores aproveitaram a conversa para elogiar programas sociais do governo, mas lembraram que muitas conquistas ainda não chegaram a todos. Entre as demandas apresentadas, esteve a proposta de tarifa zero no transporte coletivo, além de pedidos por mais infraestrutura e investimentos em políticas culturais.

Lula afirmou que a periferia tem papel decisivo na defesa da democracia. “É preciso orientar as pessoas, não deixar que a mentira seja mais importante que a verdade. Temos de politizar as comunidades”, reforçou. Ele também alertou para os riscos de retrocessos políticos no Congresso: “Se não houver pressão popular, corremos o risco da anistia”.

O encontro antecedeu o lançamento do programa Gás do Povo, que vai subsidiar a compra do botijão para famílias de baixa renda. Lula aproveitou para lembrar que a ideia de tornar o gás parte da cesta básica é antiga. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que Lula veio fazer em BH?

  • Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
  • Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
  • Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
  • Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
  • Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
  • Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
  • Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
  • Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
  • Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
  • BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.

Tópicos relacionados:

bh lula lula-em-bh minas-gerais vale-gas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay