Lula encontra com moradores do Aglomerado da Serra: 'Sou uma porta aberta'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, na manhã desta quinta-feira (4/9), com moradores do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para uma roda de conversa. Antes de anunciar o programa Gás do Povo, Lula ouviu relatos de lideranças comunitárias, acompanhado da primeira-dama Janja e de ministros de sua comitiva.

No encontro, o presidente ressaltou a importância da participação popular no acompanhamento das políticas públicas. “Se vocês não cobrarem, a gente pensa que as coisas estão bem”, disse, acrescentando que as comunidades precisam se politizar e combater a desinformação.

Lula destacou ainda que a democracia não se resume ao direito ao voto, mas exige fiscalização e crítica da sociedade. “Se o governo merecer crítica, que faça a crítica. O governo não pode ter medo disso”, afirmou.

Em um discurso permeado por suas experiências pessoais de vivência em uma comunidade, Lula se definiu como “uma porta aberta” para que a população leve demandas e propostas. “Eu quero que digam o que precisa ser aprimorado”, declarou. Ele também fez um apelo para que os moradores não se tornem “chapa-branca”, mas mantenham postura crítica diante da administração federal.

Os moradores aproveitaram a conversa para elogiar programas sociais do governo, mas lembraram que muitas conquistas ainda não chegaram a todos. Entre as demandas apresentadas, esteve a proposta de tarifa zero no transporte coletivo, além de pedidos por mais infraestrutura e investimentos em políticas culturais.

Lula afirmou que a periferia tem papel decisivo na defesa da democracia. “É preciso orientar as pessoas, não deixar que a mentira seja mais importante que a verdade. Temos de politizar as comunidades”, reforçou. Ele também alertou para os riscos de retrocessos políticos no Congresso: “Se não houver pressão popular, corremos o risco da anistia”.

O encontro antecedeu o lançamento do programa Gás do Povo, que vai subsidiar a compra do botijão para famílias de baixa renda. Lula aproveitou para lembrar que a ideia de tornar o gás parte da cesta básica é antiga.

