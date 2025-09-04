Kit eleitoral de Lula começa a ganhar forma com lançamento de programa de gás

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, 4, o programa Gás do Povo para oferecer gratuitamente botijões de gás de cozinha para 15,5 milhões de famílias de baixa renda que totalizam cerca de 50 milhões de pessoas. O benefício faz parte do kit eleitoral que o petista prepara para disputar a reeleição em 2026. Custará aos cofres públicos R$ 3,57 bilhões e em 2025 e R$ 5,1 bilhões em 2026, .

Outros dois programas devem ser anunciados por Lula até o fim desse ano. O primeiro será uma linha de crédito para os brasileiros realizarem reformas ou construção de novos cômodos nas casas. Os detalhes dessa proposta de financiamento são preparados pelo ministro Jader Filho (Cidades).

O outro será uma linha de financiamento para a compra de motocicletas para trabalhadores de aplicativos de entregas. Esse programa está sendo desenhado pelo Ministério da Fazenda, pelo Banco do Brasil e pela Caixa.

Antes, Lula fez aceno à classe média ao criar uma nova modalidade do Minha Casa, Minha Vida, que possibilita o acesso à moradia para famílias com renda de até R$ 12 mil. Esse grupo pode financiar casas ou apartamentos novos, usados ou na planta, com valor de até R$ 500 mil.

No calendário político, o petista aparece aparece à frente de um fato positivo na semana em que o STF inicia o julgamento do adversário Bolsonaro. Em sentido contrário para o governo, a oposição ganhou força no Congresso nos últimos dias para a votação do projeto da anistia dos condenados por tentativa de golpe de Estado.