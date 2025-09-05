Assine
overlay
Início Política
SUPREMO

Dino sobre agressões: 'O ódio não é só admitido, mas é um bom negócio'

Nos últimos dias, Dino foi hostilizado e quase agredido por uma mulher durante um voo; ele afirmou que agressões vem rendendo dinheiro aos 'insensatos'

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
05/09/2025 16:52 - atualizado em 05/09/2025 17:14

compartilhe

Siga no
x
Ministro Flávio Dino esteve em Belo Horizonte para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte
Ministro Flávio Dino esteve em Belo Horizonte para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Dias depois de ser hostilizado durante um voo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, desabafou ao afirmar que fica inquieto por receio de possíveis ataques e que, no atual momento histórico, o ódio vem sendo aceito e recompensado.

"Vivemos numa quadra histórica em que o ódio não é só admitido, mas é um bom negócio. Se você faz um vídeo esdrúxulo, você ganha dinheiro com ele. (...) A insensatez não é apenas vigente, ela é valorizada e transformada em dinheiro para quem é insensato", queixou-se o ministro, que participou nesta sexta-feira (2/9) do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte.

Leia Mais

Na última segunda-feira (1º), uma mulher paranaense passou a gritar durante um voo entre São Luís, capital do Maranhão, e Brasília que a aeronave estava "contaminada" pela presença do ministro e que "não respeitava essa espécie de gente". Ela chegou a tentar se aproximar dele para um ataque físico, mas a segurança da companhia aérea a conteve.

Sem citar o caso diretamente, Dino disse ficar tenso em viagens por não saber o que pode acontecer e mencionou que seu filho, que hoje está com nove anos, já presenciou ataques contra ele.

A agressão, segundo o ministro, vem sendo "valorizada e transformada em dinheiro para quem é insensato" e que, no momento, algumas pessoas vem querendo impor suas vontades sobre as dos outros e até, caso seja possível, por meio do extermínio, o que em alguns casos tem apoio de políticos.

As falas do maranhense ocorrem em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete membros do alto escalão do seu governo, o chamado "Núcleo Crucial" da tentativa de golpe de Estado depois da derrota eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.

As práticas de ameaças, ofensas, crimes de apologia, instigação ao suicídio e outras vêm encontrando na internet e nas redes sociais um espaço com pouca resistência para a reverberação desses discursos.

O ministro da Suprema Corte vem argumentando que nestes casos, em que há um grande volume destas práticas, muitas vezes feitas por robôs contratados, as plataformas têm responsabilidade sobre o serviço.

As big techs e empresas de redes sociais alegam que a prática pode tolher a liberdade dos usuários e que poderia puni-las de forma injusta. Dino responde argumentando que é preciso observar se é um evento isolado ou se é uma falha sistêmica e organizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"No caso dessas indústrias de morte que estão institucionalizadas nesse imenso vasto mundo, as plataformas também são responsáveis, mas explicitamos o óbvio: Se for uma postagem, um evento isolado, nós consideramos que é difícil para a plataforma identificar. É preciso observar se é um evento isolado ou uma falha sistêmica. Evento isolado, a responsabilidade da plataforma é zero ou quase zero. Se é uma falha sistêmica, em que estão milhares de postagens, fotos, grupos, a plataforma tem responsabilidade jurídica", afirmou.

Tópicos relacionados:

flavio-dino supremo-tribunal-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay