Pré-candidatos à presidência, Zema e Caiado se reúnem em Goiânia

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O governador Romeu Zema (Novo) retribuiu nesta quinta-feira (4/9) a visita do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), realizada na última terça-feira (2/9), e foi a Goiânia almoçar com o líder do Executivo local.

Os dois têm pretensão de disputarem o cargo de presidente da República na disputa eleitoral de 2026 e já se declararam pré-candidatos. O tema foi tratado pela dupla no encontro em Minas Gerais.

Durante a passagem de Zema por Goiás, o político mineiro foi agraciado com a maior comenda do estado, a Comenda da Ordem do Mérito de Anhanguera, em reconhecimento aos seus serviços relevantes e para o desenvolvimento do Estado. A honraria foi entregue por Caiado.

Ele também participou da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), que reuniu empresários de diversos lugares, onde também recebeu uma homenagem da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), a Comenda Ficomex.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No evento, o mineiro ainda encontrou com o ex-pré-candidato à Presidência Gusttavo Lima. O cantor sertanejo, que é mineiro, mas mora em Goiás, desistiu da empreitada política após ser criticado por aliados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que classificou o sertanejo como imaturo para concorrer ao cargo.