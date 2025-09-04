Assine
Pré-candidatos à presidência, Zema e Caiado se reúnem em Goiânia

Governador de Minas, Romeu Zema chegou a receber uma medalha por seus serviços relevantes ao desenvolvimento de Goiás

Thiago Bonna
04/09/2025 19:34

Governador Romeu Zema se encontrou pela segunda vez nesta semana com Ronaldo Caiado. Os dois são pré-candidatos à presidência em 2026
Governador Romeu Zema se encontrou pela segunda vez nesta semana com Ronaldo Caiado. Os dois são pré-candidatos à presidência em 2026 crédito: Reprodução

O governador Romeu Zema (Novo) retribuiu nesta quinta-feira (4/9) a visita do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), realizada na última terça-feira (2/9), e foi a Goiânia almoçar com o líder do Executivo local.

Os dois têm pretensão de disputarem o cargo de presidente da República na disputa eleitoral de 2026 e já se declararam pré-candidatos. O tema foi tratado pela dupla no encontro em Minas Gerais.

Durante a passagem de Zema por Goiás, o político mineiro foi agraciado com a maior comenda do estado, a Comenda da Ordem do Mérito de Anhanguera, em reconhecimento aos seus serviços relevantes e para o desenvolvimento do Estado. A honraria foi entregue por Caiado.

Ele também participou da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), que reuniu empresários de diversos lugares, onde também recebeu uma homenagem da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), a Comenda Ficomex.

No evento, o mineiro ainda encontrou com o ex-pré-candidato à Presidência Gusttavo Lima. O cantor sertanejo, que é mineiro, mas mora em Goiás, desistiu da empreitada política após ser criticado por aliados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que classificou o sertanejo como imaturo para concorrer ao cargo.

Tópicos relacionados:

candidato gusttavo-lima presidente romeu-zema ronaldo-caiado

