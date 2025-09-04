Saiba como vai funcionar o programa 'Gás do Povo' anunciado por Lula em BH

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (4/9) em evento em Belo Horizonte, o programa Gás do Povo deve beneficiar mais de 1,2 milhão de famílias apenas em Minas Gerais, no Brasil o número supera os 15,5 milhões.

A intenção do governo é substituir o Auxílio Gás, que dava um dinheiro para que as famílias pudessem comprar o gás, e agora possa retirar os botijões diretamente em revendedoras credenciadas pelo governo. O presidente alega que o novo programa é mais transparente e possui mais controle para fiscalização.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

As famílias beneficiadas são aquelas que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo mensal (R$ 759). Elas poderão retirar diretamente os botijões nas revendedoras que estiverem cadastradas pelo governo.

Os que recebem Bolsa Família terão prioridade. Os primeiros botijões serão entregues até outubro e é estimado que até o final de março de 2026 todos os cadastrados já possam utilizar o benefício.

Quantos botijões cada família pode levar?

A quantidade de botijões a que cada família terá direito anualmente vai variar de acordo com o número de integrantes. As que tiverem apenas duas pessoas terão direito a três botijões em doze meses; já as com três pessoas podem retirar até quatro; as com quatro ou mais pessoas podem pegar até seis botijões durante o ano. A estimativa é que sejam distribuídos 65 milhões de botijões anualmente em todo país.

Como os beneficiários podem retirar os botijões?

Para saber onde retirar os botijões, as famílias poderão usar um aplicativo ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para gerar o vale eletrônico e saber onde estão localizadas as distribuidoras credenciadas; ou usar o cartão do próprio programa, que pode ser entregue aos beneficiários; ou ainda por meio de vale impresso, que pode ser retirado nas agência da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas. Há, ainda, a possibilidade de retirar o gás com o cartão do Bolsa Família.

Quais as cidades mineiras têm mais de 10 mil beneficiários?

Belo Horizonte: 94.411;

Contagem: 33.384;

Betim: 26.812;

Uberlândia: 24.703;

Ribeirão das Neves: 24.551;

Montes Claros: 22.159;

Juiz de Fora: 21.151;

Santa Luzia: 14.294;

Uberaba: 12.836;

Governador Valadares: 12.401;

Ipatinga: 11.329;

Sete Lagoas: 10.635.

Qual é o custo do programa?

Os recursos para a implementação do programa neste ano são de R$ 3,57 bilhões e estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA). Para o próximo ano, o investimento será de R$ 5,1 bilhões.