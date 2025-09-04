Assine
overlay
Início Política
BENEFÍCIO SOCIAL

Saiba como vai funcionar o programa 'Gás do Povo' anunciado por Lula em BH

Presidente esteve no Aglomerado da Serra, na capital mineira, nesta quinta-feira (4/9) para anunciar o programa que vai substituir o Auxílio Gás

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
04/09/2025 17:49

compartilhe

Siga no
x
Presidente Lula anunciou o programa Gás do Povo em evento realizado no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Minas Gerais terá mais de 1,2 milhão de famílias beneficiadas.
Presidente Lula anunciou o programa Gás do Povo em evento realizado no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Minas Gerais terá mais de 1,2 milhão de famílias beneficiadas crédito: Ricardo Stuckert/PR

Anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (4/9) em evento em Belo Horizonte, o programa Gás do Povo deve beneficiar mais de 1,2 milhão de famílias apenas em Minas Gerais, no Brasil o número supera os 15,5 milhões.

Leia Mais

A intenção do governo é substituir o Auxílio Gás, que dava um dinheiro para que as famílias pudessem comprar o gás, e agora possa retirar os botijões diretamente em revendedoras credenciadas pelo governo. O presidente alega que o novo programa é mais transparente e possui mais controle para fiscalização.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

As famílias beneficiadas são aquelas que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo mensal (R$ 759). Elas poderão retirar diretamente os botijões nas revendedoras que estiverem cadastradas pelo governo.

Os que recebem Bolsa Família terão prioridade. Os primeiros botijões serão entregues até outubro e é estimado que até o final de março de 2026 todos os cadastrados já possam utilizar o benefício.

Quantos botijões cada família pode levar?

A quantidade de botijões a que cada família terá direito anualmente vai variar de acordo com o número de integrantes. As que tiverem apenas duas pessoas terão direito a três botijões em doze meses; já as com três pessoas podem retirar até quatro; as com quatro ou mais pessoas podem pegar até seis botijões durante o ano. A estimativa é que sejam distribuídos 65 milhões de botijões anualmente em todo país.

Como os beneficiários podem retirar os botijões?

Para saber onde retirar os botijões, as famílias poderão usar um aplicativo ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para gerar o vale eletrônico e saber onde estão localizadas as distribuidoras credenciadas; ou usar o cartão do próprio programa, que pode ser entregue aos beneficiários; ou ainda por meio de vale impresso, que pode ser retirado nas agência da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas. Há, ainda, a possibilidade de retirar o gás com o cartão do Bolsa Família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais as cidades mineiras têm mais de 10 mil beneficiários?

  • Belo Horizonte: 94.411;
  • Contagem: 33.384;
  • Betim: 26.812;
  • Uberlândia: 24.703;
  • Ribeirão das Neves: 24.551;
  • Montes Claros: 22.159;
  • Juiz de Fora: 21.151;
  • Santa Luzia: 14.294;
  • Uberaba: 12.836;
  • Governador Valadares: 12.401;
  • Ipatinga: 11.329;
  • Sete Lagoas: 10.635.

Qual é o custo do programa?

Os recursos para a implementação do programa neste ano são de R$ 3,57 bilhões e estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA). Para o próximo ano, o investimento será de R$ 5,1 bilhões.

Tópicos relacionados:

bh gas gas-de-cozinha lula projetos-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay