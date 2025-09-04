Bolsonaristas convocam manifestação na Praça da Liberdade em 7 de setembro

Uma manifestação em defesa da liberdade está marcada para o próximo domingo (7/9), das 10h às 14h, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O ato integra uma mobilização nacional convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e deve ocorrer simultaneamente em diversas capitais do país.

O movimento ganhou apoio de igrejas católicas e evangélicas, que afirmam reagir a um cenário de perseguição a lideranças religiosas, em especial ao pastor Silas Malafaia. Lideranças cristãs mineiras já confirmaram presença. Os organizadores classificam o ato como uma mobilização da sociedade civil, sem vínculos partidários, e defendem que se trata de uma resposta a medidas “arbitrárias e desproporcionais” do Supremo Tribunal Federal (STF) e do governo federal.

Entre as principais pautas estão a defesa de uma anistia ampla aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, acusado pelo grupo de “abuso de poder” e “ruptura democrática”.

A disputa pelo 7 de setembro

Nos bastidores, o 7 de setembro se transformou em mais do que uma data cívica para os bolsonaristas. A Praça da Liberdade, cartão-postal da capital mineira, foi escolhida estrategicamente: é um espaço carregado de simbolismo democrático, cercado por prédios históricos e museus, mas também palco de disputas políticas recentes. A expectativa é que a manifestação mineira funcione como um termômetro da força de mobilização de Bolsonaro fora de Brasília e de São Paulo, onde a direita costuma se concentrar.

Entre lideranças de Belo Horizonte, no entanto, há divergências sobre a realização do ato no coração da capital, um ponto que já provocou atritos em manifestações anteriores, quando diferentes grupos disputaram protagonismo e visibilidade. Existe uma visão, que os atos devem ser concentrados em São Paulo. Embora este seja o plano de alguns parlamentares ligados ao ex-presidente, apoiadores de Bolsonaro devem se reunir no local.

Em tom de apelo, os organizadores divulgaram nas redes sociais chamadas como “Reaja Brasil! O Brasil precisa de você!”. A expectativa é de que caravanas do interior cheguem a Belo Horizonte para reforçar a mobilização.