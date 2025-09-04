Assine
MINAS GERAIS

Bolsonaristas convocam manifestação na Praça da Liberdade em 7 de setembro

O ato integra uma mobilização nacional convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e deve ocorrer simultaneamente em diversas capitais do país

Ana Mendonça
Repórter
04/09/2025 16:14

Ato organizado por bolsonaristas na PraÃ§a da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes
Ato organizado por bolsonaristas na PraÃ§a da Liberdade pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes crédito: TÃºlio Santos/EM/D.A Press

Uma manifestação em defesa da liberdade está marcada para o próximo domingo (7/9), das 10h às 14h, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O ato integra uma mobilização nacional convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e deve ocorrer simultaneamente em diversas capitais do país.

O movimento ganhou apoio de igrejas católicas e evangélicas, que afirmam reagir a um cenário de perseguição a lideranças religiosas, em especial ao pastor Silas Malafaia. Lideranças cristãs mineiras já confirmaram presença. Os organizadores classificam o ato como uma mobilização da sociedade civil, sem vínculos partidários, e defendem que se trata de uma resposta a medidas “arbitrárias e desproporcionais” do Supremo Tribunal Federal (STF) e do governo federal.

Entre as principais pautas estão a defesa de uma anistia ampla aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, acusado pelo grupo de “abuso de poder” e “ruptura democrática”.

A disputa pelo 7 de setembro

Nos bastidores, o 7 de setembro se transformou em mais do que uma data cívica para os bolsonaristas. A Praça da Liberdade, cartão-postal da capital mineira, foi escolhida estrategicamente: é um espaço carregado de simbolismo democrático, cercado por prédios históricos e museus, mas também palco de disputas políticas recentes. A expectativa é que a manifestação mineira funcione como um termômetro da força de mobilização de Bolsonaro fora de Brasília e de São Paulo, onde a direita costuma se concentrar.

Entre lideranças de Belo Horizonte, no entanto, há divergências sobre a realização do ato no coração da capital, um ponto que já provocou atritos em manifestações anteriores, quando diferentes grupos disputaram protagonismo e visibilidade. Existe uma visão, que os atos devem ser concentrados em São Paulo. Embora este seja o plano de alguns parlamentares ligados ao ex-presidente, apoiadores de Bolsonaro devem se reunir no local.

Em tom de apelo, os organizadores divulgaram nas redes sociais chamadas como “Reaja Brasil! O Brasil precisa de você!”. A expectativa é de que caravanas do interior cheguem a Belo Horizonte para reforçar a mobilização.

overflay