Lula chama Bolsonaro de 'coisa'
Lula comparou a gestão de Bolsonaro com um inquilino que deixa a casa destruída para o locatário ajeitar.
Em nova visita a Belo Horizonte, para o lançamento do programa Gás do Povo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de "coisa" e disse que herdou um país "destruído".
"Aquela coisa que foi presidente desse país, não governou esse país. Ele destruiu esse país, ele destruiu. Só pra você ter ideia, a merenda escolar, que agora não chama mais merenda escolar, ficou 10 anos sem aumento, 10 anos sem reajuste", disse Lula. Ele também citou outras áreas que teriam sido destruídas pelo antecessor, entre elas o programa Minha Casa, Minha Vida, de habitação popular.
Lula comparou a gestão de Bolsonaro com um inquilino que deixa a casa destruída para o locatário ajeitar. "Eu não sei se alguém aqui já alugou uma casa para alguém e quando a cara devolveu, a casa estava toda detonada, com tudo quebrado e com vazamento", criticou o presidente.
O que Lula veio fazer em BH?
- Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
- Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
- Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
- Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
- Programa substitui o Auxílio Gás, que era pago em dinheiro;
- Agora, a retirada do gás será feita diretamente em revendedoras credenciadas;
- Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
- Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
- Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
- BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.