Lula chama Bolsonaro de 'coisa'

Em nova visita a Belo Horizonte, para o lançamento do programa Gás do Povo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de "coisa" e disse que herdou um país "destruído".

"Aquela coisa que foi presidente desse país, não governou esse país. Ele destruiu esse país, ele destruiu. Só pra você ter ideia, a merenda escolar, que agora não chama mais merenda escolar, ficou 10 anos sem aumento, 10 anos sem reajuste", disse Lula. Ele também citou outras áreas que teriam sido destruídas pelo antecessor, entre elas o programa Minha Casa, Minha Vida, de habitação popular.

Lula comparou a gestão de Bolsonaro com um inquilino que deixa a casa destruída para o locatário ajeitar. "Eu não sei se alguém aqui já alugou uma casa para alguém e quando a cara devolveu, a casa estava toda detonada, com tudo quebrado e com vazamento", criticou o presidente.

O que Lula veio fazer em BH?