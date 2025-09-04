Assine
Silveira se emociona ao lembrar da mãe no lançamento do Gás do Povo

Silveira assinou a medida provisória que será encaminhada ao Congresso Nacional para a criação do programa social

04/09/2025 13:00

Alexandre Silveira
Silveira se emociona ao lembrar da família no lançamento do Gás do Povo crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), se emocionou ao lembrar da família no lançamento do programa Gás do Povo nesta quinta-feira (4/9), no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Silveira assinou a medida provisória que será encaminhada ao Congresso Nacional para a criação do programa social.

Em seu discurso, o ministro lembrou quando sua mãe guardava dinheiro para comprar um botijão de gás e trabalhar fazendo salgados em BH.

"Me lembro como era importante o botijão de gás, minha mãe acordava três horas da manhã e preparava massa de coxinha. Muitas vezes, eu a via juntando as moedinhas para comprar o botijão de gás, eram as 'pratinhas', como ela dizia. Essa venda ajudava o sustento da família", disse.

O Gás do Povo é uma política do Ministério de Minas e Energia que vai ampliar e substituir o Auxílio Gás. A ideia é distribuir botijões gratuitamente para pessoas de baixa renda. A expectativa é atender mais de 15,5 milhões de famílias no país, sendo 1,2 milhão em Minas Gerais.

O que Lula veio fazer em BH?

  • Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
  • Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
  • Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
  • Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
  • Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
  • Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
  • Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
  • Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
  • Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
  • BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.

