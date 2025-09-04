Silveira se emociona ao lembrar da mãe no lançamento do Gás do Povo
Silveira assinou a medida provisória que será encaminhada ao Congresso Nacional para a criação do programa social
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), se emocionou ao lembrar da família no lançamento do programa Gás do Povo nesta quinta-feira (4/9), no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Silveira assinou a medida provisória que será encaminhada ao Congresso Nacional para a criação do programa social.
Em seu discurso, o ministro lembrou quando sua mãe guardava dinheiro para comprar um botijão de gás e trabalhar fazendo salgados em BH.
"Me lembro como era importante o botijão de gás, minha mãe acordava três horas da manhã e preparava massa de coxinha. Muitas vezes, eu a via juntando as moedinhas para comprar o botijão de gás, eram as 'pratinhas', como ela dizia. Essa venda ajudava o sustento da família", disse.
O Gás do Povo é uma política do Ministério de Minas e Energia que vai ampliar e substituir o Auxílio Gás. A ideia é distribuir botijões gratuitamente para pessoas de baixa renda. A expectativa é atender mais de 15,5 milhões de famílias no país, sendo 1,2 milhão em Minas Gerais.
