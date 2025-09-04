Assine
overlay
Início Política
EM BH

Damião pede a Lula um Instituto Federal no Aglomerado da Serra

Governo federal já prepara um IF na região do Barreiro, mas, Damião quer uma unidade no Aglomerado da Serra

Publicidade
Carregando...
Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
04/09/2025 12:51

compartilhe

Siga no
x
Damião e Lula
Damião pede a Lula um Instituto Federal no Aglomerado da Serra crédito: Reprodução/YouTube

O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um novo Instituto Federal (IF) para a capital. O governo já prepara um IF na região do Barreiro, mas, dessa vez, ele quer uma unidade no Aglomerado da Serra, onde o petista esteve nesta quinta-feira (4/9).

"O senhor vai contemplar, trazendo aqui para Serra, o Instituto Federal. O pobre pode ser forte também, me ajude a trazer para Serra o Instituto Federal. Nós já temos um prometido agora lá na região do Barreiro. Agradeço por ele, mas gostaríamos muito que a Serra fosse contemplada", pediu Damião.

Durante a abertura do evento, o prefeito ainda comparou sua trajetória com a de Lula. Ao lembrar suas origens no Aglomerado, Damião disse que, assim como o presidente, fala o "populês, a língua do povo".

Leia Mais

Damião também lembrou da campanha ao lado do ex-prefeito Fuad Noman, quando estiveram no Aglomerado por mais de uma oportunidade. Para ele, Fuad venceu o pleito do ano passado por falar a "língua do povo".

"Nós falamos um idioma que muitos tentam falar, mas não conseguem. Nós falamos, presidente, o 'populês', nós somos o povo, nós falamos a língua do povo, porque nós vivemos todas as dificuldades que o povo viveu", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que Lula veio fazer em BH?

  • Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
  • Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
  • Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
  • Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
  • Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
  • Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
  • Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
  • Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
  • Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
  • BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.

Tópicos relacionados:

alvaro-damiao bh educacao lula minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay