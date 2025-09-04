Damião pede a Lula um Instituto Federal no Aglomerado da Serra

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um novo Instituto Federal (IF) para a capital. O governo já prepara um IF na região do Barreiro, mas, dessa vez, ele quer uma unidade no Aglomerado da Serra, onde o petista esteve nesta quinta-feira (4/9).

"O senhor vai contemplar, trazendo aqui para Serra, o Instituto Federal. O pobre pode ser forte também, me ajude a trazer para Serra o Instituto Federal. Nós já temos um prometido agora lá na região do Barreiro. Agradeço por ele, mas gostaríamos muito que a Serra fosse contemplada", pediu Damião.

Durante a abertura do evento, o prefeito ainda comparou sua trajetória com a de Lula. Ao lembrar suas origens no Aglomerado, Damião disse que, assim como o presidente, fala o "populês, a língua do povo".

Damião também lembrou da campanha ao lado do ex-prefeito Fuad Noman, quando estiveram no Aglomerado por mais de uma oportunidade. Para ele, Fuad venceu o pleito do ano passado por falar a "língua do povo".

"Nós falamos um idioma que muitos tentam falar, mas não conseguem. Nós falamos, presidente, o 'populês', nós somos o povo, nós falamos a língua do povo, porque nós vivemos todas as dificuldades que o povo viveu", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia