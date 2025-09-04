Damião pede a Lula um Instituto Federal no Aglomerado da Serra
Governo federal já prepara um IF na região do Barreiro, mas, Damião quer uma unidade no Aglomerado da Serra
O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um novo Instituto Federal (IF) para a capital. O governo já prepara um IF na região do Barreiro, mas, dessa vez, ele quer uma unidade no Aglomerado da Serra, onde o petista esteve nesta quinta-feira (4/9).
"O senhor vai contemplar, trazendo aqui para Serra, o Instituto Federal. O pobre pode ser forte também, me ajude a trazer para Serra o Instituto Federal. Nós já temos um prometido agora lá na região do Barreiro. Agradeço por ele, mas gostaríamos muito que a Serra fosse contemplada", pediu Damião.
Durante a abertura do evento, o prefeito ainda comparou sua trajetória com a de Lula. Ao lembrar suas origens no Aglomerado, Damião disse que, assim como o presidente, fala o "populês, a língua do povo".
Damião também lembrou da campanha ao lado do ex-prefeito Fuad Noman, quando estiveram no Aglomerado por mais de uma oportunidade. Para ele, Fuad venceu o pleito do ano passado por falar a "língua do povo".
"Nós falamos um idioma que muitos tentam falar, mas não conseguem. Nós falamos, presidente, o 'populês', nós somos o povo, nós falamos a língua do povo, porque nós vivemos todas as dificuldades que o povo viveu", disse.
O que Lula veio fazer em BH?
- Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
- Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
- Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
- Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
- Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
- Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
- Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
- Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
- Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
- BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.