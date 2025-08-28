PBH e União assinam termo de doação de terreno para construção do IFMG

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Instituto Federal de Minas Gerais chega ao seu 18° campus com a construção de uma nova unidade no Barreiro, em Belo Horizonte. A assinatura da doação de terreno para o primeiro campus da capital mineira aconteceu no salão nobre da Prefeitura de BH na manhã desta quinta-feira (28/08).

O evento contou com a presença do prefeito Álvaro Damião (União Brasil), do ministro da educação Camilo Santana, do presidente da Câmara Municipal de BH, Juliano Lopes (Pode), e de outras autoridades. Na ocasião também foram assinados os termos de execução dos novos campi Bom Despacho e João Monlevade. Com as três unidades, o IFMG chegará a 21 unidades em Minas Gerais, reforçando sua posição como o estado com mais Institutos Federais.

Os campi fazem parte das unidades de Institutos Federais anunciadas pelo Governo Federal em 2024, como parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). “São investimentos importantes nos nossos Institutos federais aqui em Minas Gerias, que é o estado com o maior número de Institutos Federais e campi do Brasil”, disse o Ministro Camilo Santana.

Onde será o novo campus?

O terreno cedido pela PBH, localizado no Parque Ecológico do Barreiro, na Avenida Waldyr Soeiro Emrich, conta com aproximadamente 206 mil m² e será capaz de oferecer 1.400 vagas. Os cursos que serão oferecidos ainda se encontram em fase de estudo e contará com escuta da comunidade para sua definição.

“Já temos um projeto e todo o processo pronto, então a ideia é começar essa obra o mais rápido possível e em paralelo já temos uma sede provisória dentro do próprio Barreiro. Em breve teremos audiências públicas para determinar a questão dos cursos”, disse o Reitor do IFMG, Rafael Bastos.

Durante o evento, Álvaro Damião afirmou que a construção do novo campus será iniciada em breve, sem estabelecer uma data. Segundo o prefeito, a previsão é de que o prédio esteja pronto dentro de dois anos. Até lá, as atividades do campus Barreiro serão iniciadas gradativamente e funcionarão em uma sede provisória.

Nesse primeiro momento, o foco será a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio e a Educação de Jovens e Adultos. O ingresso será via Enem, Sisu e processo seletivo próprio.

Bastos ainda informou que o campus de João Monlevade já passou por licitação e os recursos para a construção já foram liberados. O de Bom Despacho já está com as obras prontas e, inclusive, já recebeu o Encontro Esportivo do IFMG.

Escolha do local

Inicialmente, a unidade seria construída no bairro Buritis, mas uma mobilização dos moradores e lideranças do Barreiro levaram à mudança do local do terreno. Um abaixo assinado reuniu mais de 12 mil assinaturas em menos de uma semana retificando mais visibilidade para a Região.

“Tínhamos um projeto de um campus menor”, lembra o prefeito. Álvaro Damião contou sobre uma reunião que participou durante sua campanha com o ex-prefeito Fuad Noman, na qual o abaixo assinado foi apresentado: “Eu falei para o Fuad que dificilmente esse IFMG não seria no Barreiro”.

Em julho do ano passado, houve a assinatura de um primeiro terreno, de 8 mil m² também no Barreiro. Entretanto, foi verificado que o espaço seria insuficiente para acomodar as instalações previstas, chegando ao atual terreno da reserca Ecológico do Barreiro.

O IFMG deixou claro que 90% do terreno terá sua vegetação original preservada e que a construção dos novos prédios serão restritas a uma área onde já não há árvores. O acordo de doação também estabelece que o Instituto ficará responsável por preservar e gerir a área ambiental do terreno.

A construção de um campus na Região do Barreiro foi aprovada pela Câmara Municipal de BH em 2º turno, com 40 votos favoráveis e nenhum contrário, durante reunião extraordinária do Plenário realizada na tarde desta quarta-feira (27/8).

Valorização dos professores

Na manhã desta quinta-feira, Ministro Camilo Santana também compareceu ao 2º Encontro Nacional da Primeira Infância (IIINAPI). Ali ele ressaltou a importância da educação nesta fase da vida para o desenvolvimento das pessoas.

“O Brasil investe um terço per capita por aluno da educação básica comparado com os países desenvolvidos. O último dado do IBGE mostrou que quase um terço da população brasileira não concluiu a educação básica. Para mim o papel de uma nação é garantir que todo brasileiro possa concluir a educação básica”, afirmou Santana.

Ele defendeu ações como o “Mais Professores” que prevê que todo aluno que tirar uma nota superior a 650 no Enem e optar pela modalidade licenciatura na graduação ganhará uma bolsa de R$1.050,00. Segundo o Ministro, o programa já conta com 9 mil alunos para receber o benefício. “Nós queremos formar bons professores porque são eles que vão para as salas de aula da educação básica”, declarou.

Além disso, Camilo lembrou da criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB), com validade em todo o território nacional, no último dia 19. Ela valerá como documento de identidade e concederá benefícios como descontos em estabelecimentos de diversos segmentos.