Obras na Augusto de Lima: PBH detalha cronograma de reformas no Centro

Os canteiros centrais da Avenida Augusto de Lima, nos trechos entre a Rua Santa Catarina até a Praça Afonso Arinos, no Centro de Belo Horizonte, estão sendo revitalizados pela prefeitura. Quem passa pelo trecho pode notar a presença de trabalhadores no local. De acordo com a PBH, a conclusão das obras está prevista para o 2º semestre de 2025.

O serviço prevê demolição das jardineiras altas, colocação de grade de proteção nos jardins, adequação das passagens e travessias, e revitalização do paisagismo. A reportagem do Estado de Minas esteve no local na última segunda (18/8) e notou que o trecho em frente ao Mercado Central está parcialmente pronto, faltando apenas a revitalização do paisagismo.

Entre as ruas Espírito Santo e da Bahia e no trecho entre a Rua da Bahia e a Praça Afonso Arinos as obras não estão tão avançadas e ainda é possível encontrar entulho e terra revirada no local. O ponto próximo às faixas para travessia está totalmente desobstruído, mas isso não afeta a passagem de pedestres.

O prazo estimado para a conclusão integral dos serviços é o segundo semestre deste ano. O valor total do contrato celebrado é de R$ 957.866,16, de acordo com a PBH. O executivo informou que as intervenções estão divididas em seis trechos, três delas acontecem atualmente:

Entre Rua Santa Catarina e Rua Curitiba

Entre Rua Espírito Santo e da Bahia

Entre a Rua da Bahia e Praça Afonso Arinos.

De acordo com a PBH, outros três trechos estão incluídos na entrega prevista para o segundo semestre deste ano.

Os trechos são:

Entre a Rua Curitiba e Rua São Paulo

Entre a Rua São Paulo e Rio de Janeiro

Entre a Rua Rio de Janeiro e o Espírito Santo

Outras intervenções

Outras regiões de Belo Horizonte também passam por intervenções da PBH. Desde maio de 2025, um projeto está sendo feito no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Contorno e a Rua do Ouro, sob justificativa de para melhoria da acessibilidade e de segurança para os pedestres.

O projeto prevê a construção de ilhas de refúgio de pedestres, aumento na largura do canteiro central, ajustes geométricos em rampas de acessibilidade e adequação das sinalizações horizontais (Pintura no solo) e verticais (placas).

A previsão de conclusão das intervenções é para a segunda quinzena de agosto. A Prefeitura de Belo Horizonte informou outros três locais que passam por intervenções no momento, destinadas à "melhoria da acessibilidade para os pedestres". São eles:

Avenida Álvares Cabral com Rua São Paulo: acréscimos e rebaixo em calçada e implantação de complemento semafórico para os pedestres;

Ruas Niquelina, Santa Luzia, Euclásio e Tenente Anastácio de Moura: adequações geométricas para melhor acessibilidade e acréscimo de novas travessias de pedestres;

Avenida Francisco Sales com Rua Sapucaí: implantação de novos semáforos veicular e para pedestre.

Estas intervenções não têm previsão de conclusão definida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice