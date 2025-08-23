Obras na Augusto de Lima: PBH detalha cronograma de reformas no Centro
Diversas obras e intervenções urbanas estão sendo feitas em canteiros e calçadas na região central de Belo Horizonte
Os canteiros centrais da Avenida Augusto de Lima, nos trechos entre a Rua Santa Catarina até a Praça Afonso Arinos, no Centro de Belo Horizonte, estão sendo revitalizados pela prefeitura. Quem passa pelo trecho pode notar a presença de trabalhadores no local. De acordo com a PBH, a conclusão das obras está prevista para o 2º semestre de 2025.
O serviço prevê demolição das jardineiras altas, colocação de grade de proteção nos jardins, adequação das passagens e travessias, e revitalização do paisagismo. A reportagem do Estado de Minas esteve no local na última segunda (18/8) e notou que o trecho em frente ao Mercado Central está parcialmente pronto, faltando apenas a revitalização do paisagismo.
Entre as ruas Espírito Santo e da Bahia e no trecho entre a Rua da Bahia e a Praça Afonso Arinos as obras não estão tão avançadas e ainda é possível encontrar entulho e terra revirada no local. O ponto próximo às faixas para travessia está totalmente desobstruído, mas isso não afeta a passagem de pedestres.
O prazo estimado para a conclusão integral dos serviços é o segundo semestre deste ano. O valor total do contrato celebrado é de R$ 957.866,16, de acordo com a PBH. O executivo informou que as intervenções estão divididas em seis trechos, três delas acontecem atualmente:
- Entre Rua Santa Catarina e Rua Curitiba
- Entre Rua Espírito Santo e da Bahia
- Entre a Rua da Bahia e Praça Afonso Arinos.
De acordo com a PBH, outros três trechos estão incluídos na entrega prevista para o segundo semestre deste ano.
Os trechos são:
- Entre a Rua Curitiba e Rua São Paulo
- Entre a Rua São Paulo e Rio de Janeiro
- Entre a Rua Rio de Janeiro e o Espírito Santo
Outras intervenções
Outras regiões de Belo Horizonte também passam por intervenções da PBH. Desde maio de 2025, um projeto está sendo feito no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Contorno e a Rua do Ouro, sob justificativa de para melhoria da acessibilidade e de segurança para os pedestres.
O projeto prevê a construção de ilhas de refúgio de pedestres, aumento na largura do canteiro central, ajustes geométricos em rampas de acessibilidade e adequação das sinalizações horizontais (Pintura no solo) e verticais (placas).
A previsão de conclusão das intervenções é para a segunda quinzena de agosto. A Prefeitura de Belo Horizonte informou outros três locais que passam por intervenções no momento, destinadas à "melhoria da acessibilidade para os pedestres". São eles:
-
Avenida Álvares Cabral com Rua São Paulo: acréscimos e rebaixo em calçada e implantação de complemento semafórico para os pedestres;
-
Ruas Niquelina, Santa Luzia, Euclásio e Tenente Anastácio de Moura: adequações geométricas para melhor acessibilidade e acréscimo de novas travessias de pedestres;
-
Avenida Francisco Sales com Rua Sapucaí: implantação de novos semáforos veicular e para pedestre.
Estas intervenções não têm previsão de conclusão definida.
