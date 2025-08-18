Aglomerado da Serra ganhará megamural em homenagem aos cursos d’água

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ficará cada vez mais colorido ao longo das próximas semanas com o macromural “Águas da Serra”, que começou a ser pintado nesta segunda-feira (18/08). A arte faz parte do projeto Morro Arte Mural (Mamu) e resgata a ligação da comunidade com os mananciais que cortam o morro.

O artista convidado para criar a arte foi Jorge dos Anjos. Natural de Ouro Preto (MG) e reconhecido como Mestre do Notório Saber pela UFMG, tem obras presentes pela capital mineira, como na Lagoa da Pampulha, assim como em Salvador e São Paulo. Seu trabalho é reconhecido por unir a espiritualidade e a ancestralidade afro-brasileira.

“Hoje,é o primeiro dia de pintura onde a gente tá fazendo um grande mural do Jorge dos Anjos, que é tão importante para a arte contemporânea de Minas Gerais e leva o nosso nome pro mundo. Agora essa comunidade gigante recebe então uma obra de um grande artista. É muito emocionante, porque é um artista que eu admiro há muitos anos”, afirma Juliana Flores, diretora artística e curadora do projeto.

Segundo os organizadores do Mamu a escolha da Serra se deu pela sua importância para a capital, sendo a maior favela de Minas Gerais e um território com grande potencial cultural e econômico. Para colocar o projeto em prática, uma equipe foi ao território escutar os moradores e suas demandas, chegando ao tema escolhido.

“Eu acho que finalmente chegou o momento, com Mamu amadurecido, na maior favela de Minas Gerais e quando a gente começou a percorrer o território, fazendo a curadoria, a gente logo viu que era muito forte a conexão com as águas. A gente sempre privilegiou a vista para o asfalto para a cidade mas a vista vai ser aqui na Praça do Cardoso, que é uma importante praça aqui da Serra”, declara Flores.

A realização do mural abrangerá 35 casas e contará com a participação dos moradores, que receberão curso para pintura em altura para que tudo ocorra com segurança. Os participantes receberão certificado de formação NR 35 e poderão atuar profissionalmente mesmo após a conclusão do projeto. A entrega está prevista para o próximo dia 14 de setembro.

“A expectativa está bem grande, porque a gente vê os projetos e fica se perguntando: Como será que vai ser? Será que vai ser uma pessoa, se vai ser uma imagem abstrata? A gente fica nessa curiosidade. Expectativa à mil”, conta a moradora Kátia Macedo.

Esta é a quarta edição do Mamu em BH, que utiliza as casas das comunidades como telas para criar uma obra em grande escala e, quando observadas de longe, criam uma imagem maior. O primeiro painel, de 2018, está localizado no Alto Vera Cruz, região Leste da cidade, foi realizado pela dupla Cosmic Boys, composta pelo paulista Zéh Palito e o paranaense Rimon Guimarães.

Em 2022 foi feito o mural na Vila Nova Cachoeirinha pela artista belo-horizontina Criola, que pode ser visto da Avenida Antônio Carlos. Por fim, em 2024, a terceira edição do Mamu contou com uma arte inspirada em pipas e símbolos afro-diaspóricos da artista capixaba Kika Carvalho no Morro do Papagaio.